影／楊世光回嗆黃國昌：來個雞雞對決

2019-07-14 16:13 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



上海警方日前搜索仟和億公司，逮捕台灣分析師12人，其中5人已交保候傳。仟和億公司台柱楊世光因回台宣布參選總統「逃過一劫」。

新黨總統參選人楊世光痛批當時反服貿的時代力量立委黃國昌，應為此事負責，黃國昌也回嗆，因專業證照問題，就可以剝奪人身自由?且新黨竟還支持「送中」？