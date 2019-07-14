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影／楊世光回嗆黃國昌：來個雞雞對決

2019-07-14 16:13聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

上海警方日前搜索仟和億公司，逮捕台灣分析師12人，其中5人已交保候傳。仟和億公司台柱楊世光因回台宣布參選總統「逃過一劫」。

新黨總統參選人楊世光痛批當時反服貿的時代力量立委黃國昌，應為此事負責，黃國昌也回嗆，因專業證照問題，就可以剝奪人身自由?且新黨竟還支持「送中」？

楊世光下午舉行記者會，嗆黃國昌只要幫楊買赴上海機票，他立刻飛去上海，若他不敢去上海，他就會到時代力量黨部門口跪著發五千份雞排，若楊世光去了上海又回到台灣，那就請黃國昌到新黨黨部大樓前坐著發五千份雞排，來個「雞雞對決」。

楊世光出示上海逮捕台灣分析師的新聞，報紙下方是仟和億子公司販售的投資下單軟體。記...
楊世光出示上海逮捕台灣分析師的新聞，報紙下方是仟和億子公司販售的投資下單軟體。記者侯永全/攝影
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楊世光嗆黃國昌以五千份雞排對決。記者侯永全/攝影
楊世光嗆黃國昌以五千份雞排對決。記者侯永全/攝影
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黃國昌楊世光
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