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楊世光向黃國昌叫陣賭雞排：誰說我不敢去上海？

2019-07-14 15:22聯合報 記者程嘉文╱即時報導

楊世光舉行記者會，要與黃國昌「對賭雞排」。記者程嘉文／攝影
楊世光舉行記者會，要與黃國昌「對賭雞排」。記者程嘉文／攝影
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台灣股市分析師傳出在上海被捕事件，時代力量立委黃國昌點名將代表新黨參選總統的財經節目主持人楊世光，質疑楊認為本案是專業證書資格認定的問題，與詐欺犯罪無關。也有媒體報導指稱，楊世光是仟和億公司的台柱、合夥人，這次參選總統就是為了躲回台灣避風頭，就是知道公司會出事。

對此，楊世光下午舉行記者會，強調自己絕對沒有不敢去上海。他還當場向黃國昌撂話表示，進行一場「機／雞大戰」：如果黃國昌願意出機票，自己立刻就飛去上海；如果他不敢去上海，願意到時代力量黨部門口，跪著發5000份雞排。反之，如果自己去了上海，而且安然無事回來，請黃國昌也到新黨門口發5000份雞排，「坐著發就好」。

他表示，仟和億老闆廖英強在大陸財金界的角色，很接近台灣的謝金河，都是打造財金資訊平台。他也強調，自己不是仟和億的合夥人，這次被約談的12位分析師，都是自己的前輩，有些自己還要叫老師，都比自己更早去上海、去仟和億，因此所謂這些人是自己引薦的說法，完全不符事實。

楊世光也批評，陸委會引用「兩岸共同打擊犯罪與司法互助行為準則」，其實這就是台灣版的「送中條例」，蔡政府如果每天抨擊香港「送中」，請先把台灣的「送中」廢掉。

他也重申，本案的問題就是，股市分析師在大陸能否擔任講師？從事教育工作？其實確實有解釋與界定的空間。由於服貿協議沒能簽訂，使得這方面出現模糊空間，才造成如今分析師被指觸法的問題。先前陸方公布的「31條惠台政策」中，的確有相關的條款，但我方沒有相關的對應。

楊世光批評，對於這種兩岸交流展停導致法制漏洞，造成台商必須在灰色地帶求生存。他並點名，這次被約談的12位分析師當中，有兩位是民進黨前書長洪耀福的多年老友，綠營對於台灣民眾面對的問題，不但不想辦法解決，反而是幸災樂禍。

黃國昌時代力量楊世光
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