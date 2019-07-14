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孫大千完成許淑華指定的瓶蓋挑戰 點名張嘉郡接手

2019-07-14 13:28聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千今表示，昨天晚上在政論節目上，完成了國民黨立委許淑華點名的瓶蓋挑戰，也趁完成這個挑戰的機會，向所有的庶民夥伴表達衷心的感謝，謝謝大家不離不棄、全力相挺。他也點名下一個對象，前立委張嘉郡，盼她完成挑戰。

前立委孫大千完成瓶蓋挑戰。圖/孫大千提供
前立委孫大千完成瓶蓋挑戰。圖/孫大千提供
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許淑華孫大千
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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