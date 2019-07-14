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李登輝秘錄：蔣經國下令讓在野黨成形

2019-07-14 10:30聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

前總統李登輝接受日本媒體訪談，透露因為故總統蔣經國的密令指示，他與黨外人士接觸，扶助在野黨形成。

日媒產經新聞的李登輝秘錄連載今進入第四部，主題為「蔣經國學校的畢業生」，今日出刊的第一集副標題為「收到密令『讓在野黨成形吧』」。

文中提到，1978年，自戰後獨裁統治台灣的蔣介石長男、蔣經國出任總統，任命李登輝擔任台北市長，之後更進一步提拔他擔任台灣省主席、副總統。蔣經國為了延續以外省人為中樞的的國民黨政權在台灣的領導統治，有意透過提拔像李登輝一樣台灣出身的本省人菁英，讓政權逐步「台灣化」。連載的第四部將描述李登輝如何學習蔣經國政治手腕，直到1988年成為總統。

文中寫到，李登輝至今仍有將大事記錄下來的習慣。1984年至1988年成為副總統前，他與蔣經國的個別對話紀錄總計156篇，李登輝用藍筆寫下工整的中文的筆記，仍保管在他位於桃園市近郊的別墅。

執筆者提到，李登輝手札是從已故sony會長盛田昭夫拿到的贈禮，封面還印有sony的logo。李登輝一邊翻閱他的手札，說到「這一天很重要」，接著打開了某一頁。

筆記的日期是86年2月7日，農曆年前，蔣經國交付了一向特別任務。「過完年後，去創造一個與黨外人士溝通的管道，你自己來參與。」

黨外人士是指在國民黨一黨統治下，沒有加入國民黨而從事政治活動的人。李登輝收到這個指示後，明瞭蔣經國想透過國民黨以外的人組成在野黨，利用政治壓力進行國民黨內改革。

台灣從70年代開始，以南部為中心反對國民黨獨裁體制的活動開始出現，包括發行批判獨裁體制的雜誌、訴求民主化的集會抗議等。但由於1949年發布的戒嚴令尚未解除，當時在野黨仍是非法存在，蔣經國想透過在野黨推動國民黨內改革。

根據李登輝的筆記，1986年9月28日第一個在野黨、民進黨宣布成立後，蔣經國在9月30日告訴李登輝「還沒有構成違法的要件，要用法來處理並不容易」，等於實質上容許其存在。李登輝是否曾依照蔣經國的指示，私底下向黨外人士傳達組黨一事「國民黨不會阻止」？李登輝沒有否認也沒有承認。

當時成立的民進黨就是現在蔡英文總統領導的執政黨，李登輝覺得當時種下的種子終於開出了民主化的花朵。

日媒產經新聞的李登輝秘錄連載今進入第四部，第一集副標題為「收到密令『讓在野黨成形...
日媒產經新聞的李登輝秘錄連載今進入第四部，第一集副標題為「收到密令『讓在野黨成形吧』」，指他收到故總統蔣經國的密令，扶助在野黨形成。東京記者蔡佩芳／攝影
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