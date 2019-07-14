曾罵民進黨墮落、西瓜！綠黨工：林飛帆是否先致歉？

2019-07-14 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



太陽花學運領袖林飛帆預計明天上任民進黨副秘書長，在綠營內部引發議論；林飛帆昨晚出席時力募款餐會，但不受訪。

有綠營黨工點名，林飛帆明天上任，是否應先對之前批評過的游錫堃、蘇貞昌、柯建銘公開致歉一下？否則許多支持者很不以為然。還有民進黨前立委至今不敢相信，林飛帆會入民進黨嗎？

林飛帆2014年接受媒體專訪時曾表示，對民進黨失望透頂，民進黨一方面推動「民主小草」，卻在新北市長選舉提名游錫堃，直白一點講，柯建銘的立場跟價值是什麼，318那段時間，民進黨主席蘇貞昌的價值和態度是什麼？

還有鄉民在PTT以「林飛帆：對民進黨失望透頂」為題，整理出2014年以來，林飛帆至少10次砲轟民進黨的新聞。

「陳菊、張志軍搞閉門會 林飛帆：對民進黨非常失望！」

「林飛帆：對民進黨失望透頂，公民團體會投入選舉！」

「林飛帆：我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」。

「林飛帆：完全執政的民進黨要避免說一套、做一套」。

「太陽花三週年，林飛帆發文呼籲民進黨履行承諾，別讓人民再次失望」。

「重批前瞻 林飛帆嗆民進黨：就繼續墮落吧！」

「賴清德接班人是西瓜！林飛帆：台南市長某黨推西瓜選都會上」。

「反修勞基法 林飛帆籲蔡英文、民進黨暫緩修法：否則必定讓你們輸掉未來」。

「蔡政府嚴重危機 林飛帆公開信：年輕世代瀰漫揚棄民進黨氣氛」。