親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估千萬人受影響

曾罵民進黨墮落、西瓜！綠黨工：林飛帆是否先致歉？

2019-07-14 09:39聯合報 記者林政忠╱即時報導

太陽花學運領袖林飛帆預計明天上任民進黨副秘書長，在綠營內部引發議論；林飛帆昨晚出席時力募款餐會，但不受訪。

有綠營黨工點名，林飛帆明天上任，是否應先對之前批評過的游錫堃、蘇貞昌、柯建銘公開致歉一下？否則許多支持者很不以為然。還有民進黨前立委至今不敢相信，林飛帆會入民進黨嗎？

林飛帆2014年接受媒體專訪時曾表示，對民進黨失望透頂，民進黨一方面推動「民主小草」，卻在新北市長選舉提名游錫堃，直白一點講，柯建銘的立場跟價值是什麼，318那段時間，民進黨主席蘇貞昌的價值和態度是什麼？

還有鄉民在PTT以「林飛帆：對民進黨失望透頂」為題，整理出2014年以來，林飛帆至少10次砲轟民進黨的新聞。

「陳菊、張志軍搞閉門會 林飛帆：對民進黨非常失望！」

「林飛帆：對民進黨失望透頂，公民團體會投入選舉！」

「林飛帆：我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」。

「林飛帆：完全執政的民進黨要避免說一套、做一套」。

「太陽花三週年，林飛帆發文呼籲民進黨履行承諾，別讓人民再次失望」。

「重批前瞻 林飛帆嗆民進黨：就繼續墮落吧！」

「賴清德接班人是西瓜！林飛帆：台南市長某黨推西瓜選都會上」。

「反修勞基法 林飛帆籲蔡英文、民進黨暫緩修法：否則必定讓你們輸掉未來」。

「蔡政府嚴重危機 林飛帆公開信：年輕世代瀰漫揚棄民進黨氣氛」。

「勞基法修惡，林飛帆怒『民進黨已無民主，只剩黨意』」。

太陽花學運領袖林飛帆（左）昨晚出席時力募款餐會，明天預計接任民進黨副秘書長。記者...
太陽花學運領袖林飛帆（左）昨晚出席時力募款餐會，明天預計接任民進黨副秘書長。記者謝梅芬／攝影
分享

林飛帆民進黨太陽花學運
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

孫大千列五大傷害：台灣民主最大挑戰正是蔡英文自己

2019-07-14 08:13

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

影／神力女超人接招瓶蓋挑戰 萌翻狂吸上萬讚

2019-07-14 06:57

陸再打壓 駐斐濟代表處「中華民國」被消失

2019-07-14 00:47

見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-14 00:26

竹市立委選舉／藍綠雙鄭同學廝殺 時力派工程師應戰

2019-07-13 23:27

斐濟代表處被迫更名 蔡英文在美嘆了一口氣

2019-07-13 21:53

林飛帆要任民進黨副祕書長？ 陳其邁：未證實但祝福

2019-07-13 21:43

林飛帆接黨副秘書長 蔡總統笑臉證實見過面

2019-07-13 21:41

郭台銘批賣水果8成靠大陸 政院認了：銷哪國都樂見

2019-07-13 21:24

林飛帆出任民進黨副秘書長 綠委：漂亮的好棋

2019-07-13 21:02

接民進黨副祕書長？林飛帆今晚露臉時力募款餐會不受訪

2019-07-13 19:36

已見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:55

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:22

南桃園金平之友會成立 王金平：我當領導人會維護主權

2019-07-13 17:27

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

2019-07-13 17:25

巡護九號泊靠吉里巴斯升國旗 蘇嘉全：內心激動

2019-07-13 16:50

籲團結！吳敦義：重返執政是當前唯一的目標

2019-07-13 14:59

時力頻「直球對決」 大小綠整合難度高

2019-07-13 13:47

謝長廷：市政不進反退定病不輕 孫大千：話是送陳菊?

2019-07-13 09:01

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50

傷不了也質疑不了 民進黨最怕的對手就是他

2019-07-08 12:25

到底誰懂？支票一直開 錢從哪裡來？

2019-07-08 12:25
看更多

熱門文章

韓國瑜若贏了初選後 他指這個問題至今無人能解

2019-07-13 12:43

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:22

林飛帆出任民進黨副秘書長 綠委：漂亮的好棋

2019-07-13 21:02

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

2019-07-13 17:25

初選後脫黨參選？ 郭台銘鬆口：下周一決定

2019-07-13 17:29

已見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:55

影／神力女超人接招瓶蓋挑戰 萌翻狂吸上萬讚

2019-07-14 06:57

郭台銘批賣水果8成靠大陸 政院認了：銷哪國都樂見

2019-07-13 21:24

斐濟代表處被迫更名 蔡英文在美嘆了一口氣

2019-07-13 21:53

戮破牛皮！郭台銘：蘇貞昌賣水果有成 八成靠大陸訂單

2019-07-13 18:06

藍批郭台銘脫黨參選沒正當性 他反問這個問題堵住韓粉

2019-07-14 08:29

「就算大哥拜託你」埋脫黨伏筆？王鴻薇：郭董快消毒吧

2019-07-13 11:09

郭柯配有譜? 柯文哲：星期一再來煩惱

2019-07-13 10:22

韓國瑜瓶蓋挑戰 用「自由」踢成功並點名許淑華接招

2019-07-13 15:38

影／不止反紅媒也反綠媒 柯文哲嗆彭文正：出來道歉！

2019-07-13 17:54

評兩黨初選結果 柯文哲：跟實際民意有落差

2019-07-13 17:36

藍民調今完成 吳敦義：重返執政 唯一目標

2019-07-14 00:32

高雄市民罷免市長 陳其邁：現在勸韓也勸不回來了，可惜

2019-07-13 21:44

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

有錢人緊張富人稅 郭台銘澄清：只查千名富人不擾民

2019-07-13 15:40

三腳督或四強鼎立 2020新戰國時代

2019-07-13 12:29

國民黨總統現分裂危機 馬英九：初選後協助整合

2019-07-13 13:57

國民黨總統初選民調後有分裂隱憂

2019-07-13 14:35

立委林岱樺父親林三郎 今因病過世

2019-07-13 18:27

影／不去黨民調公布 朱立倫酸：講都給國家養我就贏了!

2019-07-13 13:50

林飛帆要任民進黨副祕書長？ 陳其邁：未證實但祝福

2019-07-13 21:43

接民進黨副祕書長？林飛帆今晚露臉時力募款餐會不受訪

2019-07-13 19:36

觀察站／子彈飛完拚團結 藍初選紛擾能歸零？

2019-07-14 00:44

台灣還沒條件當奶媽大政府 朱立倫：不要動不動國家養

2019-07-13 11:30

脫黨參選？ 郭反問：怎知初選我一定輸？

2019-07-14 00:27

蔡英文結束紐約過境 上百僑胞吶喊「當選」歡送

2019-07-13 23:57

脫黨參選？郭台銘埋下藍分裂未爆彈

2019-07-13 13:52

郭台銘參加青溪總會餐敘 再嗆蔡英文心裡沒有中華民國

2019-07-13 20:50

董念台：藍初選是政治詐賭「願賭服輸、但最恨詐賭」

2019-07-14 08:22

三腳督或四強鼎立？藍黨務人士：韓蔡郭對決最不樂見

2019-07-13 13:50

陸將制裁對台軍售美企 美議員批「愚蠢」

2019-07-14 00:58

林飛帆接黨副秘書長 蔡總統笑臉證實見過面

2019-07-13 21:41

美售台F-16V有進展？美議員稱可能加速進程

2019-07-13 12:18

影／王金平：國民黨初選民調出爐前 不回應假設性問題

2019-07-13 14:54

蔡英文紐約僑宴 批威權政體威脅民主

2019-07-13 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top