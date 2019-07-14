海地總統遭在野黨抵制 向到訪的蔡總統喊話

2019-07-14 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統結束過境美國紐約後，在當地時間十三日下午抵達海地，出席海地台灣商品展開幕典禮，海地總統摩依士在致詞時表示，目前兩國關係，是要著重在台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上享有非常重要的地位。他衷心希望蔡總統的訪問，是兩國外交關係和合作關係很重要的里程碑。

由於海地從二月起在野黨發起多起反政府抗議行動，我國跟海地的電網合作計畫也受到波及，摩依士的談話是否與此有關，引發外界議論。不過，摩依士也說，海地目前遭遇的政治問題，絕對不是兩國關係發展的障礙。他本人再此呼籲所有海地人，無論你們意識型態如何，請大家攜手合作，讓海地變成和平的地區，以便外國能來台灣投資。

摩依士說，蔡總統今天來到海地訪問，代表兩國63年外交邦誼，「您的來訪代表兩國都有共同意志，要深化兩國關係」，尤其在農業、能源和其他投資領域。目前海地在國家發展上遭遇非常大的困難，台灣正是他們經濟成長模範。發展上的困難就是貧困和政治不穩定。這就是為什麼他訪問台灣時，提議台灣來海地投資。

摩依士表示，海地強化電網計畫，象徵兩國投資淺在利益的計畫。他因此要借助蔡來訪的機會，盼國會議員儘速通過此項計畫。尤其第一個計畫成功將成為其他投資計畫的典範。

摩依士說，兩國在政治和地緣上，都遭遇重大戰略選擇的時刻，我們確實需要追求兩國共同利益。台灣在許多方面，都擁有海地需要的專長和能力，來協助海地提昇經濟，雖然兩國相隔重洋，但我們必須加強兩國外交關係，特別是經濟領域。兩國的合作必須著重最重要的基礎建設，以便協助海地達到聯合國永續發展目標，提昇海地人民幸福。