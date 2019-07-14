親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

五專搶學生！高中職缺額飆到7.6萬 5年後再少4.2萬

人少船費低...全台唯一擺渡人 快撐不下去了

海地總統遭在野黨抵制 向到訪的蔡總統喊話

2019-07-14 08:12聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統結束過境美國紐約後，在當地時間十三日下午抵達海地，出席海地台灣商品展開幕典禮，海地總統摩依士在致詞時表示，目前兩國關係，是要著重在台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上享有非常重要的地位。他衷心希望蔡總統的訪問，是兩國外交關係和合作關係很重要的里程碑。

由於海地從二月起在野黨發起多起反政府抗議行動，我國跟海地的電網合作計畫也受到波及，摩依士的談話是否與此有關，引發外界議論。不過，摩依士也說，海地目前遭遇的政治問題，絕對不是兩國關係發展的障礙。他本人再此呼籲所有海地人，無論你們意識型態如何，請大家攜手合作，讓海地變成和平的地區，以便外國能來台灣投資。

摩依士說，蔡總統今天來到海地訪問，代表兩國63年外交邦誼，「您的來訪代表兩國都有共同意志，要深化兩國關係」，尤其在農業、能源和其他投資領域。目前海地在國家發展上遭遇非常大的困難，台灣正是他們經濟成長模範。發展上的困難就是貧困和政治不穩定。這就是為什麼他訪問台灣時，提議台灣來海地投資。

摩依士表示，海地強化電網計畫，象徵兩國投資淺在利益的計畫。他因此要借助蔡來訪的機會，盼國會議員儘速通過此項計畫。尤其第一個計畫成功將成為其他投資計畫的典範。

摩依士說，兩國在政治和地緣上，都遭遇重大戰略選擇的時刻，我們確實需要追求兩國共同利益。台灣在許多方面，都擁有海地需要的專長和能力，來協助海地提昇經濟，雖然兩國相隔重洋，但我們必須加強兩國外交關係，特別是經濟領域。兩國的合作必須著重最重要的基礎建設，以便協助海地達到聯合國永續發展目標，提昇海地人民幸福。

蔡英文總統（左）與海地總統摩依士（右）。聯合報系資料照片
蔡英文總統（左）與海地總統摩依士（右）。聯合報系資料照片
分享

蔡英文2020選舉
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

蔡總統：強化國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 23:54

觀察站／拚外交 著眼長期...時間會等蔡總統嗎？

2019-07-14 00:53

蔡明彥證實 蔡總統在美過境期間致電眾院議長裴洛西

2019-07-14 06:49

蔡總統訪海地 聚焦電網計畫

2019-07-14 08:13

蔡總統在紐約見美方助理部長官員 蔡明彥：應是誤傳

2019-07-14 06:39

蔡英文結束紐約過境 上百僑胞吶喊「當選」歡送

2019-07-13 23:57

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

蔡總統過境美國 中國反應側重批評華府

2019-07-13 15:19

陸揚言制裁美軍售 蔡總統：不需鄰居說三道四

2019-07-13 13:46

遭陸僑抗議 蔡英文：我不會被打倒

2019-07-13 13:05

出席僑宴 總統感謝美國會對台支持

2019-07-13 13:05

U觀點／蔡英文玩家外交 還兼加工進口內銷換選票

2019-07-13 13:04

蔡英文紐約僑宴 批威權政體威脅民主

2019-07-13 10:16

回應哥大抗議者 蔡英文總統：我不會被打倒

2019-07-13 09:42

鄭文燦：台美不只是戰略夥伴 也是科技產業的夥伴

2019-07-13 09:25

場外陸僑民抗議 蔡英文：希望他們享受民主社會氛圍

2019-07-13 09:07

蔡英文：強化台灣國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 08:29

蔡英文總統哥大座談 民主與經濟成長「密不可分」

2019-07-13 08:28

蔡英文總統訪哥大 台人自製標語T恤嗆中國社團

2019-07-13 08:15

蔡英文總統：台灣經商環境自由 與美國緊密連結

2019-07-13 07:49

蔡英文總統哥大談台灣民主挑戰 有信心贏得明年大選

2019-07-13 07:47

蔡英文總統美國哥倫比亞大學演說全文

2019-07-13 07:41
看更多

熱門文章

韓國瑜若贏了初選後 他指這個問題至今無人能解

2019-07-13 12:43

謝長廷：市政不進反退定病不輕 孫大千：話是送陳菊?

2019-07-13 09:01

脫黨「絕對不利」徐巧芯：郭台銘團隊出了戰略上錯誤

2019-07-13 09:32

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:22

林飛帆出任民進黨副秘書長 綠委：漂亮的好棋

2019-07-13 21:02

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

2019-07-13 17:25

初選後脫黨參選？ 郭台銘鬆口：下周一決定

2019-07-13 17:29

已見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:55

郭台銘批賣水果8成靠大陸 政院認了：銷哪國都樂見

2019-07-13 21:24

斐濟代表處被迫更名 蔡英文在美嘆了一口氣

2019-07-13 21:53

戮破牛皮！郭台銘：蘇貞昌賣水果有成 八成靠大陸訂單

2019-07-13 18:06

郭柯配有譜? 柯文哲：星期一再來煩惱

2019-07-13 10:22

「就算大哥拜託你」埋脫黨伏筆？王鴻薇：郭董快消毒吧

2019-07-13 11:09

評兩黨初選結果 柯文哲：跟實際民意有落差

2019-07-13 17:36

韓國瑜瓶蓋挑戰 用「自由」踢成功並點名許淑華接招

2019-07-13 15:38

影／不止反紅媒也反綠媒 柯文哲嗆彭文正：出來道歉！

2019-07-13 17:54

高雄市民罷免市長 陳其邁：現在勸韓也勸不回來了，可惜

2019-07-13 21:44

藍民調今完成 吳敦義：重返執政 唯一目標

2019-07-14 00:32

三腳督或四強鼎立 2020新戰國時代

2019-07-13 12:29

有錢人緊張富人稅 郭台銘澄清：只查千名富人不擾民

2019-07-13 15:40

影／神力女超人接招瓶蓋挑戰 萌翻狂吸上萬讚

2019-07-14 06:57

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

國民黨總統現分裂危機 馬英九：初選後協助整合

2019-07-13 13:57

國民黨總統初選民調後有分裂隱憂

2019-07-13 14:35

立委林岱樺父親林三郎 今因病過世

2019-07-13 18:27

影／不去黨民調公布 朱立倫酸：講都給國家養我就贏了!

2019-07-13 13:50

接民進黨副祕書長？林飛帆今晚露臉時力募款餐會不受訪

2019-07-13 19:36

台灣還沒條件當奶媽大政府 朱立倫：不要動不動國家養

2019-07-13 11:30

回應哥大抗議者 蔡英文總統：我不會被打倒

2019-07-13 09:42

柯文哲談新潮流系稱不用全貼標籤 鄭文燦冷回

2019-07-13 08:51

蔡英文總統訪哥大 台人自製標語T恤嗆中國社團

2019-07-13 08:15

林飛帆要任民進黨副祕書長？ 陳其邁：未證實但祝福

2019-07-13 21:43

觀察站／子彈飛完拚團結 藍初選紛擾能歸零？

2019-07-14 00:44

脫黨參選？郭台銘埋下藍分裂未爆彈

2019-07-13 13:52

蔡英文：強化台灣國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 08:29

郭台銘參加青溪總會餐敘 再嗆蔡英文心裡沒有中華民國

2019-07-13 20:50

場外陸僑民抗議 蔡英文：希望他們享受民主社會氛圍

2019-07-13 09:07

脫黨參選？ 郭反問：怎知初選我一定輸？

2019-07-14 00:27

蔡英文結束紐約過境 上百僑胞吶喊「當選」歡送

2019-07-13 23:57

三腳督或四強鼎立？藍黨務人士：韓蔡郭對決最不樂見

2019-07-13 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top