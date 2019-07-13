陳建仁陳其邁參加南社餐會 籲讓蔡總統連任綠國會過半

2019-07-13 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台灣南社今天在高雄市香蕉碼頭河邊餐廳舉辦募款餐會，總統蔡英文以錄影方式祝賀南社創社19年，副總統陳建仁丶行政院副院長陳其邁丶前總統陳水扁都到場。蔡總統丶陳副總統都盼明年大選民進黨繼續執政，民進黨在立院過半。陳其邁則呼籲大家堅守台灣主體意識。

陳建仁說去年高雄市長選舉中，有很多假消息、假新聞，以及宣傳聽起來很美丶但實際上充滿欺騙的口號，不只陳其邁沒能當選市長，大家也對高雄市政發展非常失望；現在要用同樣民主的做法，修正過去的錯誤，希望大家力挺蔡總統連任。

陳建仁表示，過去半年來，大家對高雄市政發展非常失望，很多人很怨嘆自己做了錯誤的判斷，但過去讓它過去，未來還可以努力；民主制度好處，就是可以用同樣用民主的做法修正過去的錯誤，大家要繼續讓蔡總統連任、讓民進黨國會過半。

陳建仁說，此時蔡總統人在國外拚外交，希望大家為她加油，這3年來，台灣外交、國防進步非常多，這都是民進黨政府、立委認真打拚的成果，讓台灣在國際上被大家看見，成為真正民主、自由、人權、有法治的國家，也希望在這關鍵時刻，讓蔡總統連任，堅持改革理想，守護台灣的自由民主。

陳其邁說，.自從陳水扁擔任台灣總統以來，台灣主體性這條路就是一條不能再走回頭路的正確道路，台灣的民主、主權與自由雖然在這段時間遭受很多挑戰，每個時代的挑戰都不同，但要相信年輕朋友，包括318學運、香港反送中，這些都表示年輕朋友對台灣主體意識的堅持。

陳其邁說，前總統李登輝總統說過「生為台灣人的悲哀」，但他要跟大家說，包括台灣人主體性這條路，還有蔡總統出訪過境美國時在西裝上配戴台灣國旗徽章，看到下一代年輕朋友堅持台灣主體意識；台灣處境這麼困難，面對新的挑戰，包括假新聞、中國武力威脅等，台灣還能在經濟、民主制度都保持非常堅強的力量；所以，不要再說「台灣人的悲哀」，要說做為台灣人，我們非常驕傲。