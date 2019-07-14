陸再打壓 駐斐濟代表處「中華民國」被消失

受到大陸施壓，斐濟代表處近期將更名為「駐斐濟台北商務辦事處」；圖為總統蔡英文日前抵達紐約過境，遭大陸團體在蔡下榻飯店對面抗議。 特派記者張加／攝影 分享 facebook

外交部昨天證實，受到中國大陸施壓，非邦交國中唯一僅存使用「中華民國」為名的斐濟代表處，近期將更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

外交部並且表示，對於中國大陸政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓，致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈的譴責。

蔡英文總統十三日在美國紐約過境受訪被問及此事表示，外交部有掌握，也隨時有通報回來；記者問蔡，中方打壓一直沒有停過？蔡英文嘆了一聲後說：「從來沒有減少過」。

外交部指出，我方已就更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近五十年來在各個領域的友好合作情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。我方正就本案辦理內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

先前國際上部分國家雖和中國大陸建交，仍願意在與台灣的非正式關係上，讓我國代表處使用「中華民國代表處」頭銜，包括利比亞、約旦、杜拜、斐濟、厄瓜多、奈及利亞等國。

然而，自二○一七年起，蔡英文政府上台後，北京開始強力施壓，迫使以「中華民國」或「台灣」為名的六個非邦交國代表處改名，僅剩下駐斐濟的「中華民國駐斐濟商務代表團」。外交部昨證實，斐濟代表處因中國大陸施壓，也將更名。