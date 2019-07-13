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林飛帆要任民進黨副祕書長？ 陳其邁：未證實但祝福

2019-07-13 21:43聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

行政院副院長陳其邁今天晚上參加台灣南社創社19周年及2019年募款餐會時表示，太陽花學運領袖林飛帆要接民進黨副祕書長的訊息，也不能證實事情的發展。不過，他相信林飛帆在任何崗位都會為台灣盡心力。

陳其邁說，現在的年輕人非常不簡單，不僅對台灣現況瞭解，尤其林飛帆到英國倫敦政經學院修習國際政治等學分，相信林飛帆在任何工作崗位一定可以為台灣做更多事情，他祝福林。

行政院副院長陳其邁今天晚表示，太陽花學運領袖林飛帆要接民進黨副祕書長的訊息，也不...
行政院副院長陳其邁今天晚表示，太陽花學運領袖林飛帆要接民進黨副祕書長的訊息，也不能證實事情的發展。不過，他相信林飛帆在任何崗位都會為台灣盡心力。記者楊濡嘉／攝影
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林飛帆太陽花學運陳其邁
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