林飛帆要任民進黨副祕書長？ 陳其邁：未證實但祝福

2019-07-13 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天晚上參加台灣南社創社19周年及2019年募款餐會時表示，太陽花學運領袖林飛帆要接民進黨副祕書長的訊息，也不能證實事情的發展。不過，他相信林飛帆在任何崗位都會為台灣盡心力。