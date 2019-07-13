林飛帆接黨副秘書長 蔡總統笑臉證實見過面

2019-07-13 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



太陽花學運領袖林飛帆（右）傳將接任民進黨副秘書長，15日人事發布後就上任，林飛帆今晚低調出現在高雄時代力量的募款餐會，但不受訪。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

太陽花學運領袖林飛帆於下周一（15日）出任民進黨副秘書長。正在美國紐約過境的蔡英文總統在受訪表示，她非常期待民進黨越包容、變得越好，每個世代都有很多人才，能多加跟社會持續溝通。蔡總統也透露，先前曾與林飛帆見面聊過。

蔡總統在紐約行程的第三天、美東時間十三日上午於紐約中央公園與台灣留學生見面並一起健走，行程中接受媒體訪問。

蔡總統說，她非常期待民進黨越包容、變得越好，每個世代都有很多人才，能多加跟社會持續溝通。媒體詢問先前是否與林飛帆聊過？蔡總統則微笑點頭，接著表示兩人「聊很多」。