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郭台銘批賣水果8成靠大陸 政院認了：銷哪國都樂見

2019-07-13 21:24聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長蘇貞昌接連在網路社群發文，宣布今年上半年水果出口已打破去年全年的紀錄，農...
行政院長蘇貞昌接連在網路社群發文，宣布今年上半年水果出口已打破去年全年的紀錄，農產品外銷總值也創下853億元的同期歷史新紀錄。圖／取自蘇貞昌臉書
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行政院長蘇貞昌連續透過網路社群發文，指過去半年的農產品，特別是水果外銷創佳績，突破歷史新高。國民黨總統初選參選人郭台銘今天在臉書貼出「戳破民進黨吹的經貿牛皮，郭懂」一文指出，蘇貞昌賣水果有成，超過8成靠大陸訂單，這樣的「成果」，好意思在媒體上發文自誇？

行政院發言人Kolas Yotaka今晚回應表示，全國不分種類的「農產品」，光是今年上半年就已經外銷853億元，已經超過去年全年的801億元，其中僅23%-24%外銷中國。

Kolas表示，「若堅持僅單看水果種類，我們更是樂觀」。她表示，「水果的確近8成外銷中國」，這也更加證明台灣不用承認「九二共識」、「一個中國」，不用接受政治訂單，只要台灣水果品質好，就不必遭受無端的政治力干擾，自然有市場。

Kolas表示，不管外銷到哪一國，只要農民能賺錢，農業能發展，政府都樂見。

郭台銘今在臉書表示，蘇貞昌連續透過網路社群發文，向大家報告過去半年的農產品，特別是水果外銷創佳績，突破歷史新高，幫我們的農民朋友賺了不少外匯，行政院副院長陳其邁與一干黨政要員也爭相留言，讚不絕口；蔡總統也在美國發表演說，說她過去3年推動的「新南向」政策，為區域帶來驚人的貿易成長，打造了台灣和南亞及東南亞國家間的共榮夥伴關係。

郭台銘說，他很樂見政府拚經濟有成，新南向政策也是他所提出的「東南西北」戰略中「南拓」的實現，「我非常支持這樣的政策方向」；可是，蔡總統和蘇院長聲稱的「施政成果」，和他過去3年在產業界及國際上的理解落差太大，「於是我查了一下相關的數據，發現這又是一齣民進黨政府避重就輕、假拚經濟的吹牛好戲」。

郭台銘說，從關務署資料可以看出，今年1至6月的水果類出口產值高達43.6億元，確實超過107年全年總值42.2億元，是非常可觀的成長，可是，這其中有超過8成都是出口到大陸，第2位的日本只占6.2%，「（民進黨）在野時堅持不靠大陸市場，執政後產值與占比卻迭創新高」，「再往前查發現，當年被民進黨痛罵傾中的馬政府，五年前的水果出口總值，大陸市場占50.7%；結果換了民進黨上台，對大陸出口占比居然增加到超過8成，到底誰才是倚賴單一市場，讓台灣一級產業陷入風險的政府？」

民進黨郭台銘行政院
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