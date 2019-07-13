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已見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:55聯合報 記者林河名╱即時報導

太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長。民進黨內人士證實，民進黨秘書長羅文嘉上任後即密集洽詢林飛帆進入民進黨中央的意願，終獲林同意。

據了解，15日人事發布後，林飛帆就會上任。蔡英文總統、總統府秘書長陳菊近期都和林飛帆見過面，也很高興林飛帆加入民進黨團隊。

羅文嘉今天受訪時僅說，對於任何人事，經過最後確認之後，才能對外發布。

【中央社／台北13日電】

知情人士今天指出，太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，15日人事發布後就上任，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊近期都和林飛帆見過面，也很高興林飛帆加入民進黨團隊。

民進黨秘書長羅文嘉今天受訪時僅說，對於任何人事，經過最後確認之後，才能對外發布。

民進黨前副祕書長徐佳青日前離職後，遺留下副祕書長職缺。知情人士指出，徐佳青在去年九合一選舉後，就想隨當時的黨主席蔡英文辭職而離開黨職，後來為了立委補選等事宜被留任。

據了解，羅文嘉當時在尋找接替徐佳青人選時，就曾探詢林飛帆的意願，但林飛帆基於與時代力量較有淵源，從來沒有想過要加入民進黨而婉拒。

知情人士說，這幾個月來，羅文嘉與民進黨主席卓榮泰持續和林飛帆保持互動，林飛帆覺得民進黨與過去不一樣，經過半年雙方互信認識，就做了決定，同意加入民進黨團隊。

林飛帆15日人事發布後就將上任民進黨副秘書長，也將加入民進黨。

現年31歲的林飛帆曾就讀於成功大學政治學系、台灣大學政治學研究所系，2014年參與太陽花學運，成為知名的學運領袖。他2017年結婚後前往英國倫敦政經學院攻讀碩士，2018年底畢業後返台。

今年3月16日，民進黨新北市三重立委補選時，林飛帆現身力挺余天，這是林飛帆返國後首次參與政治活動；民進黨總統初選期間，林飛帆表態力挺蔡總統。

林飛帆民進黨太陽花學運
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