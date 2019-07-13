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南桃園金平之友會成立 王金平：我當領導人會維護主權

2019-07-13 17:27聯合報 記者張弘昌╱即時報導

南桃園王金平之友會今天成立，前立法院長王金平到場致詞強調，自己雖然沒有參加黨內初選，但是堅持勤走基層，就是希望聽取民意，同時整合各方的力量及資源，為國民黨2020年重新執政做奉獻，也為維護台灣主權而努力。

王金平表示，前總統馬英九在回憶錄裡堅定的講說「王金平不是藍皮綠骨」，因為馬英九知道，在立法院我就是個會議主持者，身為院長必須符合中道精神，讓國政能夠順利推動，也算是盡了我的職責，對國家貢獻。台灣民眾現在處於安樂狀態，沒有察覺到危險處境，因此自己才會決定挺身而出，解決台灣困境。

王金平指出，台灣目前面臨國內不能和諧，對立、對抗、互相鬥爭非常嚴重情況，社會到處都是意識形態在作祟，因此國家很難團結，加上兩岸關係不穩定，台灣人就像溫水煮青蛙。王金平強調，如果我可以擔任國家領導人，有自信解除兩岸和國內的困境，讓台灣變成很有成就的經濟體，再度翻轉成為亞洲四小龍之首。

南桃園王金平之友會，由前省議員陳進祥擔任會長，包括立委呂玉玲、吳志揚、前立委鄭金玲、朱鳳芝，桃園市議員陳萬得、石門水利會會長呂芳堅、以及多名里長、王氏宗親會會長等超過700人到場力挺，現場除了高喊「王院長加油」、「王金平凍蒜」，更有熱情民眾在王金平的LINE群組上，收到之友會成立活動通知後，特別趕到現場送花幫王金平打氣。

陳進祥致詞表示，雖然王金平不是出身桃園，但是大家都對他很熱情，期盼成立金平之友會後，能夠幫王金平做更多事、服務更多人，也希望院長能夠心想事成。

朱鳳芝肯定王金平非常接地氣，一路走來不論是心中所想或是實際做的事，都是要為中華民國盡一份力量，雖然沒有參加初選，但相信王金平有更大的目標，大家要全力支持他。

鄭金玲表示，自己雖然已經退休，但是還剩下一個重大職責，就是要為中華民國找出一個好的領導人，自己願意力挺王金平，讓他領導台灣，相信給他四年的時間，台灣一定可以走出國際、兩岸和平，讓大家安居樂業。

呂玉玲說，台灣歷經兩次的政黨輪替，就是因為有王金平的協調，才能穩定走到現在，不僅在立法院或是對國家，都有相當大的功勞，黨內出現衝突，王金平也是第一時間站出來，放下成見、尋求共識，讓社會更加安定，王金平不僅熱愛中華民國，更愛國民黨。

吳志揚表示，希望下週民調結束後，國民黨能夠雨過天晴，王金平是國家重要的資產，相信能夠發揮很大的作用，把大家整合在一起。陳萬得也表示，在場每個人都是王金平的好朋友，許多人都是他一手提攜，翻轉高雄也是靠他，因此台灣不能沒有王金平。

前立法院院長王金平，今天到桃園市平鎮區參加南桃園金平之友會成立大會，與到場支持者...
前立法院院長王金平，今天到桃園市平鎮區參加南桃園金平之友會成立大會，與到場支持者高呼「凍蒜」口號。記者張弘昌／攝影
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前立法院院長王金平，今天到桃園市平鎮區參加南桃園金平之友會成立大會，與到場支持者...
前立法院院長王金平，今天到桃園市平鎮區參加南桃園金平之友會成立大會，與到場支持者高呼「凍蒜」口號。記者張弘昌／攝影
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