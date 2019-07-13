籲團結！吳敦義：重返執政是當前唯一的目標

2019-07-13 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨總統初選民調即將結束，下周一將正式對外公布民調結果，決定總統提名人選。面對參選人對民調的質疑及各種可能脫黨參選傳言，黨主席吳敦義除了邀請五位參選人共同參加下周一民調公布記者會，希望初選後團結一致對外，他今天也在臉書貼文，提出團結勝選的呼籲。

吳敦義在臉書表示，國民黨已經建立了一個公平、公正、公開的制度，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正。只有讓國民黨重返執政，中華民國才能再度開拓光明坦途！這也是他當前唯一的目標，希望大家能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。

另外，針對黨內研議修黨章，把總統兼任黨主席的規矩拿掉，吳敦義再度表明立場，他說，其實，做國民黨的主席，每個月都還要借錢，有什麼好享受的？當國民黨的黨主席，是一個責任，而不是權力或享受。所以，這個議題是見仁見智的議題，也並不是個重要的議題，他沒有主觀的意見，承擔責任是他的光榮，卸下重擔則是讓他輕鬆。

吳敦義表示，真正重要的議題，是國民黨的重返執政。民進黨與蔡英文執政三年多以來，人民可說怨聲載道，也展現在去年的選舉結果當中。民心對國民黨有極大的期待與鼓勵，因此，國民黨現在最重要也最急迫的，應該是繼續贏得更多人民的信任與支持。