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綠議員：台中18家「小紅媒」 台中市變中共代理人？

2019-07-13 14:07聯合報 記者喻文玟╱即時報導

總統府最近要打擊「中共代理人」，要修正兩岸關係條例禁止「中共代理人」，避免台灣被「紅色滲透」，消息一出就有23家網路媒體一字不漏刊登，被發現是中國製造的假新聞，連簡體字用法都照實刊登。民進黨台中市議員江肇國追查發現，這23家「小紅媒」的背景，有18家公司登記在台中市。

台中市經濟發展局表示，公司登記採書面審核方式，備齊相關書面資料、提出經會計師簽證的資金查核報告書，登記機關即應准予公司登記，針對議員所說的部分，警察局獲舉報也都會依照程序進一步了解並請相關單位協處。

「難道台中已成為中國內容農場的集散地了嗎？」江肇國說，面對中國全面性的紅色滲透，台中絕不能毫無防備之心；目前了解轉發中國造假新聞的23家媒體中，有2家查無資料外，新北市、宜蘭縣，中國北京市各擁1家，其餘18家皆登記在台中，地域性非常明顯。

江肇國說，這台中18家網媒分屬「指動傳播科技」、「宏為科技開發」、「冠騰國際」、台灣省地方文化研究學會，其中「指動傳媒」竟就擁有15個網站，傳播擴散能力非常大，總計23家內，台中就占了18家，比例之高絕非巧合。

江肇國說，「台中可能已被中國內容農場大量滲透，成為傳遞中國假新聞的集散地而不自知」，台中如果成為假新聞轉發、傳播的跳板，不但危害國安，也是非常不名譽的事情，也要求警察局應與國安單位、NCC聯手，偵辦調查這些造假新聞；經發局也該了解這些公司的運作以及資金來源流向。台中不該成為中國對台統戰的破口，更要拒絕被當成內容農場的集散地。

經發局說，目前這18家公司登記，均按採書面審核方式，公司備齊相關書面資料並提出經會計師簽證的資金查核報告書，登記機關即應准予公司登記，若有資金不實等情事，經法院判決確定，登記機關可依公司法第9條規定撤銷該公司登記事項。另關於資金流向、運作則屬公司內部事項。

據了解、觀察，這18家在台中登記的公司，不是今年突然成立，有些媒體已存在台中多年，也不是只有貼對岸的新聞，任何政黨、台中市政新聞、藍綠議員的新聞稿，各方消息、五花八門幾乎都「如實照貼」。

經發局指出，針對議員所說的部分，警察局獲舉報也將會依照程序進一步了解並請相關單位協處，而散布假新聞、假消息部分，根據大法官釋字第364號解釋指出，享有傳播之自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事；《衛星廣播電視法》第22條也規定製播新聞或其他經主管機關指定之衛星頻道節目供應事業，應建立自律規範機制。

台中市民進黨市議員江肇國指出，一字不漏轉發中國造假新聞的23家媒體，有18家公司...
台中市民進黨市議員江肇國指出，一字不漏轉發中國造假新聞的23家媒體，有18家公司登記在台中市。圖／台中市議員江肇國提供
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台中市民進黨市議員江肇國指出，一字不漏轉發中國造假新聞的23家媒體，有18家公司...
台中市民進黨市議員江肇國指出，一字不漏轉發中國造假新聞的23家媒體，有18家公司登記在台中市。圖／台中市議員江肇國提供
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假新聞台中市中共代理人
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