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郭台銘【跟著郭懂遊街去】 遊街拜票

2019-07-13 10:56聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票做為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利，很多支持者到場加油。

國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的...
國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利。記者曾吉松／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的...
國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利。記者曾吉松／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利。記者曾吉松／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利，很多支持者倒場加油。記者曾吉松／攝影
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國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的...
國民黨總統初選參選人郭台銘，上午舉行【跟著郭懂遊街去】活動，以掃街拜票作為民調的最後衝刺，希望大家唯一支持，以期最後勝利。記者曾吉松／攝影
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