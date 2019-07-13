鄭文燦：台美不只是戰略夥伴 也是科技產業的夥伴

2019-07-13 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統紐約時間12日上午出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，負責邀集台灣企業出席的桃園市長鄭文燦會後表示，台美企業高峰會是針對台美之間的科技產業合作，台灣不只是民主的夥伴，不只是印太戰略底下不可或缺的戰略夥伴，也是科技產業的夥伴。

鄭文燦說，現在紅色供應鏈正在減少，今年其實台灣的電子業到美國出口成長大概20%，也代表台商從中國減少投資及產能的趨勢，有的有回台投資，有的有去東南亞，有的去美國。

鄭文燦說，台商確實很多把產能移回來，把高階製造流程移回來，也有回來設置研發中心，經濟部有台商回流的方案，他也舉桃園為例說，桃園市府有回流小組，目前運作都算正常，以中央的統計，目前核准80幾家，申請4000多億元，桃園就有16家，大概1100百億左右，陸續統計到年底，回流的台商總投資金額應該會超過二百億美金，台灣也要把握這個契機，能夠讓產業再生級，能夠跟美國的企業更好更深度的合作。

陪同出席的民進黨立委羅致政說，台美企業高峰會是一個非常成功的會議，雙方來自於各個產業界的代表都非常有指標性的，不論是國防、生技、金融或者是資訊產業，都是有代表產業，來自台灣的企業團體也是一樣。雙方在對話中，針對未來全球因為美中貿易戰所帶來生產供應鏈的變化，所帶來各自的定位跟各自的角色，重新做一個檢討，尤其是美台方面，有任何的合作的可能面向有哪些，雙方做深入的交談。

羅致政也提到會議中的一段插曲。他說，蔡總統原本只在結論時發言，但有提問者希望總統能夠回答，因此，蔡總統就跳脫原本的稿子，在一開始就針對提問來回答，第一個問了，第二個第三個就跟著希望總統回答，總統就展現對政策的了解程度，對事情的深入的見解，一一來回答，顯然各方都非常的滿意。

羅致政還說，在談到兩國貿易赤字的部分，蔡總統也開玩笑地點到現場有洛馬的公司代表說到，「這家公司的面向上或許能夠加快並平衡兩國的赤字。」引起全場哄堂大笑。

另一位出席的民進黨立委管碧玲說，這是一場由納斯達克主席Michael R. Splinter 擔任主席主持的高峰會。難以想像，蔡總統和納斯達克主席在紐約，坐在一起主持一個會議。這也是台灣外交一個歷史性的突破，今天出席的與會者陣容堅強，預見了台美經濟發展的積極正面發展。

管碧玲列出出席與會的台美兩國企業、單位，領域橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航太、金融、投顧、智慧交通、材料科學等多元產業。

管碧玲說，除了我方出席的企業Garmin、Gogoro之外，美方企業則有北陸能源（綠能）、默克（生醫）、BAE system及洛馬（國防），還有citi、western union（金融），上述都是國際最重要的企業龍頭。其餘還包括Cigna （醫療產業）、Raytheon 雷神（國防）、SunTrust Advisor (金融投顧)、、Micron 美光 (科技)、Corning康寧、Celgene （生技）、GE (能源)，及多家金融業者，除了花旗和西聯之外，還有Royal Business Bank和Ginnie Mae（吉利美）。

管碧玲說，今天峰會有這樣規模的基礎，不只因為國際經貿趨勢使然，還有本政府適時而且有清楚方向的產業的升級轉型，讓我們走在世界變動的節奏之前。