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柯文哲談新潮流系稱不用全貼標籤 鄭文燦冷回

2019-07-13 08:51聯合報 記者林敬殷╱即時報導

北市柯文哲先前與民進黨新潮流關係交惡，甚至曾說出「新潮流不倒，台灣不會好」，但昨天受訪時卻說「不要給人家全部貼標籤扣帽子」。正在美國訪問的桃園市長鄭文燦，被媒體問及此事時，給了一個冷回應。

鄭文燦說，因為他跟柯文哲都擔任市長，「希望少一點政治，多一點建設」，其實台北市可以談的議題很多，「我比較不喜歡在政治話題上打轉。」

桃園市長鄭文燦10日在美國華府智庫演講。華盛頓記者張加／攝影
桃園市長鄭文燦10日在美國華府智庫演講。華盛頓記者張加／攝影
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鄭文燦柯文哲北市
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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