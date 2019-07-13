柯文哲談新潮流系稱不用全貼標籤 鄭文燦冷回

2019-07-13 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台北市長柯文哲先前與民進黨新潮流關係交惡，甚至曾說出「新潮流不倒，台灣不會好」，但昨天受訪時卻說「不要給人家全部貼標籤扣帽子」。正在美國訪問的桃園市長鄭文燦，被媒體問及此事時，給了一個冷回應。

鄭文燦說，因為他跟柯文哲都擔任市長，「希望少一點政治，多一點建設」，其實台北市可以談的議題很多，「我比較不喜歡在政治話題上打轉。」