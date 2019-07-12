蔡英文出席台美企業高峰會 尋求台美合作機會

2019-07-12 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



總統蔡英文過境美國紐約第二天，出席台美企業高峰會，蔡英文表示，希望透過會議討論雙方面臨的挑戰與機會，也尋求雙方合作機會。

蔡英文與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人出席台美企業高峰會。

蔡英文會前受訪指出，在近來國際經濟環境變動中，台美各自的產業跟企業都面臨到一些挑戰，但是在挑戰之中，也有很多潛在的機會；希望利用今天的會議來討論各自所面對的挑戰與機會，更重要的是可尋求雙方合作機會。

蔡英文指出，這次過境能參加這個高峰會議，代表的是她對美國與美台經貿關係的重視，也希望能持續深化雙方經貿的關係，也同時能對印太地區做出更多貢獻。

蔡英文12日上午與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會，阿米塔吉會後受訪時說，有意推進美台洽簽自貿協定的想法。

蔡英文下午將與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者舉行閉門對談，晚間出席紐約當地主流與僑界人士晚宴。