美前副國務卿阿米塔吉：售台F16V 對台非常重要

2019-07-12 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）12日在紐約受訪表示，美對台軍售是為了讓台灣能更佳自衛，而更重要的是之後售台F16V戰機，這對台灣非常重要；阿米塔吉並說，他有意推進美台洽簽自貿協定的想法。

總統蔡英文過境美國紐約，12日上午與阿米塔吉早餐會，阿米塔吉會後受訪，被問及關於中國大陸宣布將制裁參與對台軍售的美企一事；阿米塔吉表示，他注意到北京對軍售案發表的聲明，但美國也制裁許多中國大陸公司，還有關稅措施。

阿米塔吉說，中方威脅美企的問題存在多年，他還在政府時，有家企業有意向台灣出售軍備，北京也曾說，他們永遠不會讓這家公司進入中國大陸，但從來沒有實現，所以是「雷聲大雨點小」。

阿米塔吉指出，對台軍售是為了讓台灣能更佳自衛，美日無法承受損失台灣，台灣能做的就是更佳自衛，而更重要的是之後售台F16V戰機。

早餐會後，蔡英文與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人出席台美企業高峰會；韓儒伯被問及北京制裁美企表示，美國與台灣的交易，是政府對政府，不是企業對政府，北京這項決定，代表他不承認這是台美政府之間的交易。