國民黨15日拆封總統初選民調 韓國瑜：有可能去

2019-07-12 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨總統初選民調15日將在國民黨中央黨部公布，國民黨主席吳敦義指示邀請5名總統初選候選人到場，高雄市長韓國瑜晚間表示目前正在連絡中，「有可能去」。

國民黨總統初選民調預定15日上午8點在中央黨部拆封統計，當天11點召開記者會宣布民調結果。國民黨中央今天傳出消息，吳敦義指示邀請5名候選人到場，韓國瑜、張亞中確定會出席。

韓國瑜晚間則表示「有可能去」。