觀察站／北京撂話制裁 敲山震虎…愈來愈危險的西太平洋？

2019-07-13 00:10 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



美國總統川普（右）政府對台軍售，北京揚言制裁售台武器的美國企業，左為中國大陸國家主席習近平。（路透） 分享 facebook 美方此次售台的M1A2戰車與刺針飛彈，雖然性能優異，但均要到共軍登陸才能發揮威力，完全符合「防禦性武器」的定義。反而是我方已提出的另一個申購案，要求增購F-16V戰鬥機，不管金額與意義，都遠較此波軍售重大。中共祭出將制裁售台武器的美國企業，顯然有殺雞儆猴或敲山震虎的意味，警告華府別再跨出下一步。

不過，M1A2的主合約商是通用動力，刺針飛彈是雷神公司，然而現代化武器極為精密複雜，供應零附件的次承包商，數量恐有數百家，是否都要制裁？如何制裁？

值得注意的是，美國此波軍售公布，北京第一時間的反彈幅度，並不比以往更強烈，昨天下午中共外交部發言人耿爽舉行記者會，雖然依例抨擊，也沒提到制裁美商，但到傍晚、而且是周末假期前夕，卻突以書面新聞稿公布。

這顯示，中共「制裁」的點子絕非突發奇想，而是經過醞釀籌畫；同時，北京先放出狠話引起外界關注，但故意迴避外界詢問要如何執行制裁，利用模糊言詞來保持執行時的彈性：可以隨著美方的回應，選擇重重出手，或是虛晃一招。然而，即使北京這次「制裁」最後只是輕輕放下，仍代表其拒止美國對台軍售的決心與動作，未來將愈來愈大。

另外，以當下川普政府的性格而言，對於中共方面大放狠話，不管實務上是否確實會重新考量對台軍售等政策，但至少在對外口徑上，絕對不可能出現示弱、軟化的反應。在北京與華府雙方競放狠話的同時，已把大選主軸設定在「抗中反中」的蔡政府，對於北京的「高度配合」，口頭上必然抨擊，私下恐另有感受。

美中關係日趨緊張，國民黨又因初選自亂陣腳，正在「拚連任」的蔡總統與其團隊，看似各方不斷「贈送子彈」。然而，整體情勢對於台灣、大陸與美國，乃至整個西太平洋，卻是危機重重的險路。