鄭文燦轉贈蔡總統禮物給裴洛西

2019-07-12 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦稍早透過臉書，公開他昨天與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面的照片。鄭文燦說，他當面向Pelosi議長表示來自台灣的感謝，謝謝裴洛西在許多方面都支持台灣，他也轉贈蔡英文總統準備的《祥龍琉璃》給議長，龍正好是Pelosi議長的生肖，象徵台美關係如祥龍瑞氣，盤旋而起。

裴洛西對中國立場強硬，對台灣民主長期關注的美國會重量級人士。

鄭文燦說，今年三月，他以現任市長的身分，獲邀到白宮及國務院拜會官員。在華府期間，他也到國會拜會十多位參眾議員，同時安排至眾議院議長Nancy Pelosi辦公室，由其國安顧問接待會談。之後，他透過電話通話向議長表達感謝，感謝她對於台灣長期友善的支持，以及台灣關係法40周年的祝賀信。

鄭文燦表示，時隔半年，他又再度到華府拜訪多位國會議員，同時，很高興這一次能夠獲得Nancy Pelosi議長本人的接見。

鄭文燦當面向Pelosi議長表示來自台灣的感謝，謝謝她在許多方面都支持台灣，他準備的禮物是象徵桃園市鳥的《藍鵲瓷盤》，同時，他轉贈蔡英文總統準備的《祥龍琉璃》給議長，龍正好是Pelosi議長的生肖，象徵台美關係如祥龍瑞氣，盤旋而起。

鄭文燦說，Pelosi也於桃園市政府城市外交專書《Taoyuan into the World》簽名留念，並回贈美國國會的大瓷碗。