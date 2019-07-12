新北藍委第4選區提名 陳明義、陳茂嘉表態

2019-07-12 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



國民黨新北市黨部主委李乾龍公告新莊立委提名作業。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

國民黨新北市黨部昨公告立委第4選區提名作業，地方人士協調難產將開放登記，目前市議員陳明義及國民黨中央委員陳茂嘉表態。選區內綠營由行政院長蘇貞昌大弟子吳秉叡爭取連任，將是場硬仗。

受黨內總統初選紛爭影響，市黨部修正評估立委席次，先前「坐7望8瞄準10」，轉趨保守鎖定6席。地方人士認為如果中和、板橋、汐止等選區能進一步整合地方勢力，勝算會更高。

市黨部主委李乾龍昨公告立委第10梯次提名作業，新北市第4選區（新莊區75里）領表登記時間從本月15日到17日，19日前辦協調會，預計8月初提報黨中央。

蘆洲五股、三重和新莊3處艱困選區部分，第2選區決定徵召市議員黃桂蘭參選；第3選區上月勸進市議員蔡明堂，蔡昨表示仍在評估；第4選區則決定開放登記。

第4選區先前由議長蔣根煌等地方大老協調人選，原希望勸進前立委蔡家福或前新莊市長許炳崑，但2人專心從商缺乏意願；地方人士也看好的親民黨立委李鴻鈞無法改投國民黨參選，決定開放登記。

目前有意參選的陳茂嘉2016年曾參選，過去他擔任蔡家福辦公室主任，臉書上已自許為立委參選人；市議員陳明義也表態，他曾參選第2選區立委，近年來積極在新莊扎根。

民進黨吳秉叡去年爭取參選市長，雖因民調支持度不佳未獲提名，但多年來已扎下深厚基礎。