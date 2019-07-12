「黨內同仁勿放話」高潞‧以用否認爭取綠營不分區

2019-07-12 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



外傳時代力量現任不分區立委高潞‧以用，曾透過非正式管道向民進黨徵詢，有意加入綠營的不分區名單。對此，高潞‧以用發出聲明表示，從未與民進黨接洽爭取民進黨不分區立委；民進黨也從未徵詢高潞‧以用擔任不分區立委。她也對黨內同仁開砲表示，嚴正譴責未予以證實，即對外評論的黨內同仁，任何評論都應立基於「事實」之上，勿隨有心人士起舞。

高潞‧以用表示，台灣社會向來希望政治人物可以超越藍綠，堅持原則利益民眾，「無論在2014年拋棄一切投入政治的當下；2016年擔任時代力量不分區立委以來，我追求台灣環境永續、原民土地正義以及推動新政治的心從未改變。」高潞‧以用說，從未與民進黨接洽爭取民進黨不分區立委；民進黨也從未徵詢高潞以用擔任不分區立委，呼籲造謠者，請停止抹黑造謠的行為，讓政治乾淨。

高潞‧以用表示，「實踐原權，挑戰舊政治」是2014年辭去記者工作，投入地方議員選舉的初衷。自上任立委以來，時刻秉持初心，全心全意推動原權，並期許實踐清廉政治，改變原民選舉形態，帶來新政治，迎來新世代。