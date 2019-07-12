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前市議員要韓國瑜學他 謝長廷：市政不進反退病的不輕

2019-07-12 15:05聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷在臉書分享前高雄市議員張豐藤的文章，說要高雄市長韓國瑜向謝長廷學習。謝長廷說，「如果市政是不進反退，那一定是病的不輕了。」

謝長廷在臉書寫到，他離開高雄市長位置已經十多年，不過最近常常被拿來跟韓國瑜的市政比較，從愛河的整治、六合夜市花紅包、駁二藝術特區一直到下水道清淤泥。

他說，雖然有時躺著也中槍，但存在感也增加。他覺得每位市長有自己的施政理念和重點，但大部分是站在前人的基礎或經驗上往前邁進，所以做的比前人好是理所當然，這也是巿攻不斷進步的道理。如果市政不進反退，那一定是病的不輕了。

張豐藤在臉書貼文比較謝長廷與韓國瑜，他提到，兩人都試圖從對手政黨的長期執政翻轉改變高雄，作法非常值得大家觀察和比較。

張豐藤提到，謝長廷接掌市長時，高雄市議會44席議員中民進黨有9席，其中有2席也不一定支持謝，謝長廷透過資源、權力的釋放共享，在第一個議會會期通過高雄捷運預算，過程中不畏在地力量透過龐大利益集結，堅持選擇工程品質無虞的在地企業中鋼，才有今天大家能夠享受的高雄捷運。

他說，謝長廷當時面臨南北資源不均的困境，當然會透過媒體、政治動作來凸顯問題，但不會沈溺於中央、地方的抗爭，是集中自己有限資源打造「高雄唯一」而非「高雄第一」。又透過「高高屏首長會報」機制共同向中央要求資源。

張豐藤說，反觀韓國瑜接掌市長時，國民黨議員席次在議會中過半，並且由許崑源擔任議長，照理市政推動會減少不少阻力。韓國瑜以「發大財」作其最重要論述，但是一直看不到務實推動解決問題的努力。他指出，如果沒有協調、解決問題與抗壓的能力，城市的建設就會停滯不前。

張豐藤提到，登革熱砲打「中央卡韓」當然是好棋，但是對市民來說，準備好執行才更重要，結果中央給錢、給人了、登革熱疫情持續擴大。

他說，韓國瑜若想翻轉高雄，讓國民黨在高雄長期執政，恐怕需要好好學習謝長廷，做好解決問題、推動施政的基本功，讓市民看到執政能力，否則下次的市長及議員選舉再次翻盤指日可待。

駐日代表謝長廷在臉書分享前高雄市議員張豐藤要高雄市長韓國瑜向謝長廷學習的文章。謝...
駐日代表謝長廷在臉書分享前高雄市議員張豐藤要高雄市長韓國瑜向謝長廷學習的文章。謝長廷說，「如果市政是不進反退，那一定是病的不輕了。」圖／取自謝長廷臉書
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韓國瑜謝長廷高雄市
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