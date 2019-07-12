前市議員要韓國瑜學他 謝長廷：市政不進反退病的不輕

2019-07-12 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷在臉書分享前高雄市議員張豐藤的文章，說要高雄市長韓國瑜向謝長廷學習。謝長廷說，「如果市政是不進反退，那一定是病的不輕了。」

謝長廷在臉書寫到，他離開高雄市長位置已經十多年，不過最近常常被拿來跟韓國瑜的市政比較，從愛河的整治、六合夜市花紅包、駁二藝術特區一直到下水道清淤泥。

他說，雖然有時躺著也中槍，但存在感也增加。他覺得每位市長有自己的施政理念和重點，但大部分是站在前人的基礎或經驗上往前邁進，所以做的比前人好是理所當然，這也是巿攻不斷進步的道理。如果市政不進反退，那一定是病的不輕了。

張豐藤在臉書貼文比較謝長廷與韓國瑜，他提到，兩人都試圖從對手政黨的長期執政翻轉改變高雄，作法非常值得大家觀察和比較。

張豐藤提到，謝長廷接掌市長時，高雄市議會44席議員中民進黨有9席，其中有2席也不一定支持謝，謝長廷透過資源、權力的釋放共享，在第一個議會會期通過高雄捷運預算，過程中不畏在地力量透過龐大利益集結，堅持選擇工程品質無虞的在地企業中鋼，才有今天大家能夠享受的高雄捷運。

他說，謝長廷當時面臨南北資源不均的困境，當然會透過媒體、政治動作來凸顯問題，但不會沈溺於中央、地方的抗爭，是集中自己有限資源打造「高雄唯一」而非「高雄第一」。又透過「高高屏首長會報」機制共同向中央要求資源。

張豐藤說，反觀韓國瑜接掌市長時，國民黨議員席次在議會中過半，並且由許崑源擔任議長，照理市政推動會減少不少阻力。韓國瑜以「發大財」作其最重要論述，但是一直看不到務實推動解決問題的努力。他指出，如果沒有協調、解決問題與抗壓的能力，城市的建設就會停滯不前。

張豐藤提到，登革熱砲打「中央卡韓」當然是好棋，但是對市民來說，準備好執行才更重要，結果中央給錢、給人了、登革熱疫情持續擴大。