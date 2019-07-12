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鄭文燦受邀GCTC開幕演講 分享治理智慧城市經驗

2019-07-12 14:03聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦訪美11天，重點行程之一受國務院邀請，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次的國際視野專題演講，擔任「智慧城市—網路安全與隱私」主講者，鄭文燦今天在演講中，分享治理智慧城市經驗，包含推行市民卡、智慧教室、智慧水情與警政等桃園經驗，與來自世界各地的城市代表與學者專家交流，讓世界看見桃園。

桃市府指出，此行程為今年2月鄭市長率團訪美時，時任國務院代理副助卿史墨克當面邀請鄭市長出席7月於華府舉辦的GCTC開幕場次發表專題演講，返台後，即在3月8日收到美國在台協會的邀請信函，因此促成此次的7月訪美行；2019全球城市挑戰論壇（GCTC）為商務部主辦、國土安全部及美國科學基金會協辦，鄭文燦是此次受邀唯一的台灣直轄市首長。

鄭文燦演講時提到，桃園是台灣國門之都，據去年統計，桃園機場為全球第8大載貨量機場，年客運量4488萬人次，排名全球第11，桃園積極發展「機場經濟學」，預估航空城計畫完工後將大幅提升國際機場航空能量，並帶動相關產業投資。且桃園航空城產業聚落完整活躍，具新創產業、智慧醫療、航太產業、物流倉儲、生物科技、物聯網等，另配合「亞洲•矽谷」計畫，具多項投資優勢，轄內也有17所大專院校，提供優質且豐沛的人才庫。

在智慧城市方面，鄭文燦說，桃園市民卡發卡量迄今達135萬張，整合交通、多元證件及載具功能等，另運用資訊科技，藉由科學化工具設計教案，在智慧教室裡，運用觸控面板輔助教學，設計主題式學習，培養孩子獨立思考力和創造力；並建置「桃園市前瞻數位教育雲」，集結共享資源，讓偏鄉或無法親自參與研習的師生，透過遠端教學讓教室無限延伸。

鄭文燦也提及，桃園率先於道路監錄系統導入AI智能，除可進行行車軌跡的搜尋，大幅減少搜尋時間，提升員警辦案效能，並導入車牌辨識、車輛軌跡查詢系統、特定目標即時告警系統、影像濃縮查詢系統及車輛智慧影像分析等智慧分析，建構智慧警政，提升警政效能。

此外，「水情防災共享平台」自建超過250個水情感測器資訊，整合鄰近縣市雨量、水位監測資訊，以及消防署、中央氣象局、NCDR（國家災害防救科技中心）、水利署、水保局、公路總局等防救災相關單位之各項防災警戒資訊，進行綜合性預測評估，並即時傳遞共享；而智慧消防行動派遣119則運用雲端大數據與物聯網技術，增加指揮派遣系統模組、毒性化學物質管理、道路挖掘等12項功能，迅速掌握現場資訊，讓救災人員安全獲得更大保障。

桃園市長鄭文燦訪美11天，期間也與桃園市美東工商參訪團會面。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦訪美11天，期間也與桃園市美東工商參訪團會面。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC...
桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次的國際視野專題演講，擔任「智慧城市—網路安全與隱私」主講者，分享桃園經驗。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC...
桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次的國際視野專題演講，擔任「智慧城市—網路安全與隱私」主講者，分享桃園經驗。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC...
桃園市長鄭文燦訪美11天，於美國時間11日參與2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次的國際視野專題演講，擔任「智慧城市—網路安全與隱私」主講者，分享桃園經驗。圖／桃園市政府提供
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鄭文燦桃園機場國務院
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