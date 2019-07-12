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「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

影／脫黨參選？郭：目前沒有考慮

2019-07-12 12:08聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

國民黨內總統初選參選人郭台銘上午接受網絡媒體專訪，結束後他步出大樓，接受在外等候的媒體記者聯訪，針對萬一民調結果非他出線，會不會脫黨參選？郭台銘表示：目前都沒有想，也沒有考慮，星期一民調公布後將會發布參選感言與未來方向說明書。

國民黨內總統初選參選人郭台銘上午接受網絡媒體專訪，結束後他步出大樓，接受在外等候...
國民黨內總統初選參選人郭台銘上午接受網絡媒體專訪，結束後他步出大樓，接受在外等候的媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
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國民黨內總統初選參選人郭台銘上午接受媒體記者聯訪，針對萬一民調結果非他出線，會不...
國民黨內總統初選參選人郭台銘上午接受媒體記者聯訪，針對萬一民調結果非他出線，會不會脫黨參選？郭台銘表示：目前都沒有想，也沒有考慮，星期一民調公布後將會發布參選感言與未來方向說明書。記者許正宏／攝影
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郭台銘民調國民黨
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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