【即時短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

2019-07-12 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國民黨總統初選還要進行三個晚上的民調，參選人之一的郭台銘動作越來越大，昨晚在政論節目甚至向韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」，嚇到韓國瑜，也嚇到國民黨。國民黨整個初選機制在郭台銘翻攪下，幾乎變成郭台銘脫黨參選的最大正當性。

國民黨初選委託五家民調構進行七天住宅電話全民調，不能說不公平，但郭台銘質疑沒有納入手機民調，也說之成理；民調開始後，片斷的結果外流、綠營灌票甚囂塵上，讓郭台銘質疑有人為操作，「我沒做錯什麼事、說錯什麼話，每天勤跑基層，為什麼突然落後好幾個百分點？」直白的提問，卻無人可以解答。

隨著民調進行接尾聲，郭台銘更跳出常軌出招，昨天先以朋友跟他透露民調有人為操作，想讓韓國瑜離開高雄，如果國民黨總統大選輸了，將面臨嚴重分裂，於是向韓喊話，希望韓在高雄能做好做滿，只要他當選總統「高雄要什麼，我給他什麼」。

到了晚間，郭台銘又加碼喊話，要韓國瑜好好思考，就算大哥做了四年，你把高雄做好了，人民自會選擇；郭還首度證實，確曾有人建議他獨立參選總統，面對國民黨初選民調顯然有問題，他將發球權丟回給韓國瑜，看下周一韓怎麼發球，他再來回應；今天他又說不會離開台灣政治圈，會以第三方力量推動台灣的經濟、科技政策。

郭台銘跳進國民黨初選和其他四人同場競技，玩到一半，又跳出來說比賽不公平， 要韓國瑜讓他，還說立法院前院長王金平是將來大選很重要的人選，而且是他最缺的陸軍，過了初選以後，「任何事情都可以談，只要初選我出線了」；郭台銘依舊是郭台銘，直言坦率，但在他的眼裡，這場賽局已形同一筆生意。

當然，面對這樣的大哥，韓國瑜自然不會應允，即使他說好，韓粉也不會同意；國民黨過去從未碰到這種情況，以國民黨的慣性，當然也無法期盼能拿出什麼對策出來，只能看著郭台銘繼續把這齣戲演下去。

郭台銘出走的可能性不低，來自於他早有備案，柯文哲、王金平都是他的選項，國民黨也算自嘗苦果，當初一路為郭開綠燈，今天總要付出一點代價，目前尚不知郭台銘選擇為何，一旦要選，無論採取何種組合，都會分食藍軍選票，只是比例多寡。