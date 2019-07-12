貝里斯駐聯合國常代：將聯名致函爭取台遊客入聯合國

2019-07-12 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）11日在美國紐約受訪指出，她將為台灣發聲，爭取參與國際民航組織（ICAO）大會，而台灣友邦將撰寫聯名信，爭取台灣記者與遊客進入聯合國機構。

總統蔡英文展開「自由民主永續之旅」，美東時間11日抵達紐約過境，晚間出席在駐紐約經濟文化辦事處舉行的「友邦駐聯合國常代酒會」，17個友邦皆派員參加，包括甫當選聯合國安理會非常任理事國的聖文森。

聖文森駐聯合國常代Inga Rhonda King受訪時，被問及是否受到中國大陸壓力，不要和台灣維持邦交；她指出，不會說受到壓力，聖文森堅持自己的原則，而台灣是聖文森最珍惜及最重要的合作夥伴。

關於貝里斯是否會為台灣爭取參與ICAO大會而發聲，楊恩會後受訪表示，會的，友邦將會寫一封聯名信；雖然每年都寫，每年的回覆都一樣，但今年友邦同意改變信件的一些內容，希望能產生一些變化。

楊恩表示，友邦特別關注兩件事，第一，聯合國機構召開會議時，台灣記者不該被擋在門外；第二，聯合國應允許台灣遊客進入聯合國機構。

宏都拉斯駐聯合國大使佛洛瑞斯（Mary Elizabeth Flores）則表示，宏都拉斯一直支持台灣，無論是參與ICAO大會或其他合理主張。