劉曉波逝世2周年 陳水扁：敵人沒有慈悲
明天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世2周年，前總統陳水扁在臉書指出，2009年12月，劉曉波在法庭以「我沒有敵人」進行無罪辯論，結果被以所謂「煽動顛覆國家政權罪」判有期徒刑11年。劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎，2017年6月因病保外就醫，1個月後就病死了。阿扁認為劉曉波是被中國共產黨關死的，劉曉波說他沒有敵人，劉曉波不知道他的「零八憲章」政治改革主張影響到中共永續執政的統治地位，就是共產黨的敵人。
扁指出，「零八憲章」提出「自由、人權、平等、共和、民主、憲政」6大基本理念，和「修改憲法、分權制衡、立法民主、司法獨立、人權保障、言論自由、宗教自由、集會自由、結社自由、城鄉平等、財稅改革、環境保護、社會保障、聯邦共和、轉型正義」等19大主張，與40年前美麗島事件的訴求主張，以及中國與馬英九也簽署的「公民權利與政治權利國際公約」規定並沒有兩樣，也極為諷刺。
扁說，他在總統任內資助20萬美元給中國民運人士王丹，特偵組說是貪汙必須收押禁見，法官蔡守訓更判阿扁國務機要費案無期徒刑。聖嚴「慈悲沒有敵人」，原來是「敵人沒有慈悲」。
他指出，回想解嚴沒多久，為蔡有全、許曹德的台獨案，1988.1.9在高院的辯護詞，最後引用《給獨裁者》、《番薯的話》詩文，籲請法官叛亂不能亂判，「在歷史嚴厲的裁判下 你的憤怒只是 寒風中的一個噴嚏而已」；「從今天開始，我不再沉默，我要站出來說話，以番薯的立場說話⋯請不要那樣對待我啊！我是無辜的，我沒有罪！」最後蔡有全、許曹德分別被判11年、10年徒刑定讞。
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