劉曉波逝世2周年 陳水扁：敵人沒有慈悲

2019-07-12 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



明天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世2周年，前總統陳水扁在臉書指出，2009年12月，劉曉波在法庭以「我沒有敵人」進行無罪辯論，結果被以所謂「煽動顛覆國家政權罪」判有期徒刑11年。劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎，2017年6月因病保外就醫，1個月後就病死了。阿扁認為劉曉波是被中國共產黨關死的，劉曉波說他沒有敵人，劉曉波不知道他的「零八憲章」政治改革主張影響到中共永續執政的統治地位，就是共產黨的敵人。

扁指出，「零八憲章」提出「自由、人權、平等、共和、民主、憲政」6大基本理念，和「修改憲法、分權制衡、立法民主、司法獨立、人權保障、言論自由、宗教自由、集會自由、結社自由、城鄉平等、財稅改革、環境保護、社會保障、聯邦共和、轉型正義」等19大主張，與40年前美麗島事件的訴求主張，以及中國與馬英九也簽署的「公民權利與政治權利國際公約」規定並沒有兩樣，也極為諷刺。

扁說，他在總統任內資助20萬美元給中國民運人士王丹，特偵組說是貪汙必須收押禁見，法官蔡守訓更判阿扁國務機要費案無期徒刑。聖嚴「慈悲沒有敵人」，原來是「敵人沒有慈悲」。