陸委會加碼外國人代理法？ 費鴻泰批混淆視聽

2019-07-12 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨在立院下個會期將修法「禁止中共代理人」，被外界批評恐有箝制言論及思想自由的疑，陸委會發言人邱垂正日前表示也支持未來在相關法律，應將其他境外或外國代理人納入規範。對此，國民黨立委費鴻泰今在臉書表示，陸委會要加碼外國代理人法，只是為混淆視聽。

費鴻泰說，民進黨一天到晚嚷嚷著轉型正義，但到頭來，卻是雙重標準。自己當權的時候，就可以訂立各種侵害人權的法規，蔡英文想修訂「中共代理人」法案，草案條文中有各種違反「進步價值」與人權的內容，也難怪會有人對蔡英文學歷有所質疑。

費鴻泰表示，陸委會發言人邱垂正日前表示，陸委會將積極配合民進黨團所提的修正草案，優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」的修法；並支持未來在相關法律，也應將其他境外或外國代理人納入規範。陸委會是挺機靈，立馬幫主子出面解釋，這倒也是東廠分內的工作。