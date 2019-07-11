李佳芬：我不是鋼鐵人 韓冰回來一禮拜就受不了

2019-07-11 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國民黨總統初選民調尚未出爐，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬爆發的農舍爭議尚未停止，李佳芬今晚接受TVBS《國民大會》專訪時表示，購買農舍時一切合法，此外韓國瑜在說「Yes, I do.」之前並未與她商量，最近每天被黑來黑去，自己不是鋼鐵人，女兒韓冰才回來一周就受不了，真想回去平淡自在的生活，「那個才像人」。

李佳芬在雲林的農舍問題愈演愈烈，今晚李佳芬在節目中強調，當年購買時合法。她表示，這筆農地在《農發條例》訂定前購買，當時沒有規定農地面積和買主的身分一定要是農民，若有任何疑慮，一切依照法律規定走。

高雄市長韓國瑜受訪時說出「Yes, I do.」這句話確定參選總統，不過李佳芬說，韓講這句話之前並未與她商量，這點讓她有點生氣。針對近來外界對韓國瑜的攻擊，李佳芬說，她不是鋼鐵人，每天都有很多謠言傳來傳去、黑來黑去，她不太喜歡這種公眾生活，寧可選擇平淡自在的生活，那個才像人。

主持人陳鳳馨問及，是否曾勸韓國瑜放棄這件事（總統大選）。李佳芬嘆一口氣之後說，她知道韓也承受很大的壓力，不能再給他壓力，當自己面對排山倒海的事情時不想辯解，反正就是磊落站著，就看能被打到什麼程度。