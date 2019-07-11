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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

黃光芹臉書PO郭台銘合照 韓黑殺手變身郭粉

2019-07-11 20:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

與高雄市長韓國瑜反目的媒體人黃光芹，國民黨總統初選期間發表一系列「你所不知道的韓國瑜」，對韓國瑜陣營造成極大傷害力。初選民調封關前，黃光芹今天在臉書PO出和初選參選人郭台銘的合照，化身成為果凍的「郭粉」，再度讓人見識變身、變臉的功力。

黃光芹今天在臉書PO出和郭台銘的合照，兩人手比愛心，她並寫下「與果凍的初見面，等拍照隊伍排得很長，我因為年紀最大，所以排到第一號」。

因受韓粉攻擊辭廣播主持並與韓國瑜鬧翻的媒體人黃光芹，在前一陣子發了十餘篇《你所不...
因受韓粉攻擊辭廣播主持並與韓國瑜鬧翻的媒體人黃光芹，在前一陣子發了十餘篇《你所不知道的韓國瑜》系列文章後，在黨內民調正在進行之際，於臉書PO出與郭台銘合照，引人聯想。圖取自黃光芹臉書
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韓國瑜黃光芹郭台銘
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