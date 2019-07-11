黃光芹臉書PO郭台銘合照 韓黑殺手變身郭粉

2019-07-11 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



與高雄市長韓國瑜反目的媒體人黃光芹，國民黨總統初選期間發表一系列「你所不知道的韓國瑜」，對韓國瑜陣營造成極大傷害力。初選民調封關前，黃光芹今天在臉書PO出和初選參選人郭台銘的合照，化身成為果凍的「郭粉」，再度讓人見識變身、變臉的功力。