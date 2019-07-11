【即時短評】蔡英文出訪拚外交 也盼成功轉內銷

2019-07-11 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天開始出訪友邦行程，適逢大選年，讓這趟出訪增添許多政治味，除了拚外交，更期盼能成功轉內銷。蔡英文此行過境美國天數突破以往，在台灣社會「反中」氛圍濃厚的此刻，已站在不失分的基礎上，如何更進一步加分，則要看美方如何實質「禮遇」蔡英文。

明年一月就要進行總統立委大選，藍綠陣營都已開始積極備戰。相較於去年底九合一地方選舉民進黨慘遭滑鐵盧，蔡英文自今年初因為強勢回應陸方提出一國兩制台灣方案，讓自身的聲勢與支持度不斷回升。

在國際大環境上，美中貿易戰的不確定性，同時牽動敏感的美中台三邊關係。大陸一國兩制台灣方案、香港「反送中」事件，讓台灣民眾反中氛圍濃厚。國民黨陣營「一如往昔」無法在兩岸議題上獲得社會多數青睞；另一位可能的總統參選人柯文哲日前出席上海雙城論壇，會見國台辦主任劉結一，但連柯坦言「無法加分」。

相形之下，蔡英文不論在「習五條」或反送中事件中，採取即時且強勢的回應，都讓她自身與民進黨的氣勢大振。從今年陸續進行的幾場立委補選，民進黨順利止跌回升，再到蔡英文贏得黨內總統初選之爭，都與蔡英文在主權、兩岸議題上「撿到槍」有密切關係。

可以預期，民進黨在明年的選戰中，仍將以主權及兩岸外交議題作為「主戰場」，而這次過境美國的成果，則將成為蔡英文的「彈藥」，為大選增添柴火。