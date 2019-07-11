名醫長期勾串黃牛詐領勞保 監察院糾正臺大醫院

2019-07-11 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



臺大醫院洪姓骨科醫師長期勾串不法包攬詐欺請領勞保給付之業者，詐領勞保給付費用，經司法機關提起公訴後判刑在案。監察院今通過監察委員林雅鋒、江綺雯、張武修提出調查報告，糾正台大醫院，並促請行政院督飭相關部會檢討改進。

林雅鋒、江綺雯、張武修針對台大醫院院內自主管理與衛生主管機關監督機制是否失靈，相關醫學倫理、法治教育是否充足等事項調查，並在調查報告中表示，臺大醫院身為我國醫界領導地位之教學醫院，既自認為亞洲首屈一指之醫學中心，竟長期疏於監督管理，讓洪姓醫師有機會開立不實診斷書，與勞保黃牛勾串詐領保險給付長達6年餘。自司法機關介入調查後，也未即時採取相關因應與防範措施，仍核准洪醫師續聘，顯無專業警覺性。

三名調查該案監委指出，本案經媒體揭露及內部調查後，台大醫院相關自清作為仍有欠積極，清查範圍疏漏不足，行事被動與消極怠慢，經核確有違失，應予糾正促其改善。除了對台大醫院提出糾正，監察院也促請行政院督飭相關部會檢討改進。

林雅鋒、江綺雯、張武修呼籲，國內詐領勞保失能給付案件頻傳，勞保局雖已就黃牛犯罪態樣檢討建立內部風險控管機制並強化防弊及宣導作為，但醫師及被保險人才是不法業者犯罪網絡之關鍵核心。勞保局與健保署、地方衛生主管機關應該共同針對高風險案件與可疑醫師名單檢討建立雙方預警交流平台及通報機制，並結合財團法人保險犯罪防制中心建立之防制保險詐欺交流平台，共同防制不法。