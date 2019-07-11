親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教調薪議題
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

【重磅快評】蔡英文玩家外交 還兼加工進口內銷換選票

2019-07-11 17:17聯合報 主筆室

蔡英文今天啟程出訪加勒比海友邦。雖然沒幾個國人真正知道她將訪問哪些國家，不過那不重要，重要的是大家都知道她將「準訪問」美國，這才是重點。

蔡英文這次出訪期間，正值國民黨總統提名人出爐。蔡英文必須內外兩面作戰，備極辛苦。好在，她的外交本來也有內銷的用途，一兼二顧，不算吃虧，反而還站上了「拚外交」的道德制高點。

雖然蔡英文笑稱韓國瑜、郭台銘和朱立倫都怕她，不過國民黨再怎麼「肉咖」，大概也不會像賴清德在蔡英文上次出訪時突擊參選卻打佛系戰法，所以蔡英文這次出訪，是「有備而去」的，已作好作戰部署。

過去蔡英文出訪，多只派一、二位發言人隨行，這次卻是發言部隊大軍出動，更在美國分兵出擊，會師丹佛。發言戰隊不但要為蔡英文提高能見度，維持網路聲量，又要內銷外交戰果，更要把打假消息的戰爭打到海外去。

蔡英文出訪之際，外媒注意到在美中外交博弈之間，台灣的外交角色常視為只是美國的一枚棋子；但蔡英文再度否認「棋子論」，她要當玩家！

川普上台後，美中關係走向「修昔底德陷阱」的邊緣；在美中貿易戰談談打打之間，美台關係走兩步停一步，明顯呈現增溫趨勢。

緊密的台美關係，受到多數台灣人民的肯定與歡迎。只是許多人擔心，如果蔡英文自以為是「玩家」，其實自甘為反中馬前卒，以迎合川普叫牌的籌碼需要，和美國鷹派抗中的戰術派遣，那麼台灣終將難逃棄子的下場。

不過，至少台美關係升溫的氛圍，讓蔡英文可以把循例過境「玩」成準訪問美國，更有助於為她累積爭取連任的政治能量。蔡英文的發言戰隊重兵部署美國、會師丹佛，不是玩玩的，是玩真的。

但蔡英文此行名為「自由民主永續之旅」，可用來爭取美國、友邦和國際社會的支持，國內民眾聽來卻不免覺得，蔡英文又在製造假消息了！從東廠西廠到政治檔案，哪裡自由？從國安五法到中共代理人修法，哪裡民主？從藻礁、燒煤到農地工廠，哪裡永續？

不過，出動龐大發言部隊，不就是把生產線搬到境外加工進口內銷換選票嗎？

蔡英文總統今天率團啟程展開「自由民主永續之旅」行程，登機前揮手向送機人員致意。記...
蔡英文總統今天率團啟程展開「自由民主永續之旅」行程，登機前揮手向送機人員致意。記者陳嘉寧／攝影
分享

蔡英文台美關係川普
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

影／總統出訪拚外交 立委最怕跟馬英九

2019-07-11 16:47

影／禁中共代理人挨轟箝制言論自由 陸委會駁:具正當性

2019-07-11 17:41

名醫長期勾串黃牛詐領勞保 監察院糾正臺大醫院

2019-07-11 17:38

每年13萬役男要辦緩徵 內政部決議作業全面電子化

2019-07-11 17:29

鞏固邦交 蘇嘉全抵達吉里巴斯展開訪問

2019-07-11 16:23

市黨部重懲鍾小平 中常委：也給總統初選參選人警惕

2019-07-11 14:50

影／陳明文「瓶蓋挑戰」成功 點名陳其邁接棒

2019-07-11 14:44

蔡英文訪美洲友邦 將過境美國

2019-07-11 14:09

出訪友邦 蔡總統低調過境美國4晚

2019-07-11 14:08

觀察站／蔡拚外交 意在「出口轉內銷」

2019-07-11 14:06

蔡英文啟程拚外交 讓更多人知道台灣是國際好品牌

2019-07-11 13:56

影／蔡英文總統啟程展開「自由民主永續之旅」訪問行程

2019-07-11 13:16

迎合中共買騙台灣 是美國不信任國民黨的關鍵

2019-07-11 13:05

蔡英文啟程出訪 專機上交付民眾這項「任務」

2019-07-11 12:52

啟程出訪 蔡英文：將向世界傳達3個台灣主張

2019-07-11 12:33

盧秀燕二度拒絕行政院會 藍綠都說跟選舉有關

2019-07-11 11:52

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50

鄭文燦華府智庫演講 談美國印太戰略下的台灣

2019-07-11 11:24

外交政策刊文 香港反送中推升蔡英文連任可能

2019-07-11 11:00

總統蔡英文訪加勒比海友邦過境美國 發言部隊重兵出擊

2019-07-11 10:51

修法只管中共同路人還是所有境外代理人？

2019-07-11 10:31

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 10:15

洪恆珠無黨籍選立委？ 他說這是政治跳蚤為吸血

2019-07-11 09:01

「龍家班」卡位？ 藍委：林佳龍把交通部當自己家

2019-07-11 00:09

洪恆珠：當年農舍事件 讓我動念想選…

2019-07-10 23:58

妻想選立委 蘇嘉全：盼她打消念頭

2019-07-10 23:48

觀察站／英系、新系猜忌 勢將加深

2019-07-10 23:47

旗山香蕉壟斷公平會稱查無不法 陳吉仲：尊重

2019-07-10 20:34

代理人修法宋楚瑜批「民主送終條款」籲民進黨懸崖勒馬

2019-07-10 19:45

【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28

卓榮泰：中國「溫水煮青蛙」有計畫文化輸出

2019-07-10 17:22

影片傷蘇揆心兩天抓人 羅友志：你怎能不愛民進黨？

2019-07-10 16:48

2020基隆市立委 民進黨今徵召蔡適應拚連任

2019-07-10 16:29

蕭美琴再等等？民進黨2020立委徵召蔡適應、鄭宏輝

2019-07-10 16:00

拋漸進式內造化 國民黨擬增5席縣市長指定中常委

2019-07-10 15:58

蔡出訪友邦4國 學者質疑外交效益

2019-07-10 15:06

郭台銘到大佛禪寺參拜 98歲郭粉要他帶領台灣拚經濟

2019-07-10 14:49

民進黨風暴再起？ 卓榮泰回應蘇嘉全妻選立委

2019-07-10 14:46

香蕉盤商剝削查無不法？ 黃國昌：陳吉仲、韓國瑜接受嗎

2019-07-10 14:38
看更多

熱門文章

韓粉真的在家裡等電話！最新民調：韓國瑜完勝郭董

2019-07-11 10:28

罷韓廣德家煎餅店發「10個對不起」 向美女學生、綠議員道歉

2019-07-11 09:40

廣德家煎餅老闆PO酸文道歉？詹江村：老闆明顯違反公平交易法

2019-07-11 11:07

陳菊、韓國瑜超級比一比 孫大千：到底誰該被罷免？

2019-07-11 08:14

軍公教調薪由蘇揆決定 全教總：標準的黑箱作業

2019-07-10 20:36

朱立倫籲郭台銘：只是初選有什麼好落淚的？

2019-07-11 09:56

觀察站／選前提款機？ 軍公教調薪 一齣政治戲

2019-07-11 00:29

李佳芬農舍爭議待實勘 主建物也遭疑違建

2019-07-10 20:18

郭台銘：當選總統徵富人稅，一定查賴正鎰的稅

2019-07-11 11:45

捍衛自己的正義！ 罷韓女學生受鼓勵 要告罵她的人

2019-07-11 09:48

藍民調監聽報告外流？ 黨中央：下周一直播開封跑數據

2019-07-11 00:05

影／當蔡英文副手？鄭文燦：會做很好的「選戰支持者」

2019-07-11 05:43

觀察站／英系、新系猜忌 勢將加深

2019-07-10 23:47

【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28

「隱藏版」軍售耐人尋味 國防部這樣解釋

2019-07-11 10:37

蔡政府喊拚主權 韓國瑜問：「然後呢」？

2019-07-10 19:36

軍公教調薪？正反兩案並陳 交蘇揆拍板

2019-07-10 23:47

煎餅店事件女學生提告 他說這原本是韓國瑜該做的事

2019-07-11 15:37

郭台銘嗆當總統第一個查他稅 賴正鎰：應該是玩笑話

2019-07-11 11:43

李佳芬農舍爭議不斷 張麗善：不會循私，一切依法行政

2019-07-11 11:47

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

2019-07-11 16:41

廣德家煎餅店事件女學生提告 王瑞德：面對蟑螂，打死就對了

2019-07-11 10:53

質疑民調被操作 郭台銘：韓國瑜市長應該做好做滿

2019-07-11 12:01

影／黨中央民調公平？ 郭台銘：大家心中都有問號

2019-07-11 12:12

影╱李佳芬違建爭議 鄰居：韓自稱庶民農舍 卻如此奢華

2019-07-11 15:41

軍公教加薪地方埋單？ 柯文哲臉色大變：哇，這個就要先講好

2019-07-11 10:27

代理人修法宋楚瑜批「民主送終條款」籲民進黨懸崖勒馬

2019-07-10 19:45

韓粉飆罵霸凌 她：韓國瑜為何不說話？

2019-07-11 15:06

軍公教加薪帶動？ 經常性薪資年增逾2%

2019-07-11 00:42

影／郭台銘落淚又動怒 朱勸消氣「初選有何好落淚」

2019-07-11 14:18

廣德家罷韓煎餅遭罵 韓國瑜：停止惡意攻擊互相理解立場

2019-07-11 13:07

韓流是「跨溫層」的奇特組合 胡幼偉說小英打不過

2019-07-11 10:42

為何從醫生變市長？柯文哲：不得已 當總統「更不得已」

2019-07-11 00:00

我監聽到誰已經贏了？黃暐瀚：偷看「答案」風險大

2019-07-11 15:21

藍營喊加薪／郭主張比照鴻海調7% 朱認為應年年加薪

2019-07-11 00:25

鍾小平稱因招募人頭黨員遭停權 國民黨：他要打黨工

2019-07-11 14:49

總統初選民調遭質疑外流 國民黨：無稽之談

2019-07-10 22:34

盧秀燕二度拒絕行政院會 藍綠都說跟選舉有關

2019-07-11 11:52

雲林農舍主建物再被疑違建 李佳芬：合法購買登記

2019-07-11 13:48

洪恆珠無黨籍選立委？ 他說這是政治跳蚤為吸血

2019-07-11 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top