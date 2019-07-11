【重磅快評】蔡英文玩家外交 還兼加工進口內銷換選票

2019-07-11 17:17 聯合報 主筆室



蔡英文今天啟程出訪加勒比海友邦。雖然沒幾個國人真正知道她將訪問哪些國家，不過那不重要，重要的是大家都知道她將「準訪問」美國，這才是重點。

蔡英文這次出訪期間，正值國民黨總統提名人出爐。蔡英文必須內外兩面作戰，備極辛苦。好在，她的外交本來也有內銷的用途，一兼二顧，不算吃虧，反而還站上了「拚外交」的道德制高點。

雖然蔡英文笑稱韓國瑜、郭台銘和朱立倫都怕她，不過國民黨再怎麼「肉咖」，大概也不會像賴清德在蔡英文上次出訪時突擊參選卻打佛系戰法，所以蔡英文這次出訪，是「有備而去」的，已作好作戰部署。

過去蔡英文出訪，多只派一、二位發言人隨行，這次卻是發言部隊大軍出動，更在美國分兵出擊，會師丹佛。發言戰隊不但要為蔡英文提高能見度，維持網路聲量，又要內銷外交戰果，更要把打假消息的戰爭打到海外去。

蔡英文出訪之際，外媒注意到在美中外交博弈之間，台灣的外交角色常視為只是美國的一枚棋子；但蔡英文再度否認「棋子論」，她要當玩家！

川普上台後，美中關係走向「修昔底德陷阱」的邊緣；在美中貿易戰談談打打之間，美台關係走兩步停一步，明顯呈現增溫趨勢。

緊密的台美關係，受到多數台灣人民的肯定與歡迎。只是許多人擔心，如果蔡英文自以為是「玩家」，其實自甘為反中馬前卒，以迎合川普叫牌的籌碼需要，和美國鷹派抗中的戰術派遣，那麼台灣終將難逃棄子的下場。

不過，至少台美關係升溫的氛圍，讓蔡英文可以把循例過境「玩」成準訪問美國，更有助於為她累積爭取連任的政治能量。蔡英文的發言戰隊重兵部署美國、會師丹佛，不是玩玩的，是玩真的。

但蔡英文此行名為「自由民主永續之旅」，可用來爭取美國、友邦和國際社會的支持，國內民眾聽來卻不免覺得，蔡英文又在製造假消息了！從東廠西廠到政治檔案，哪裡自由？從國安五法到中共代理人修法，哪裡民主？從藻礁、燒煤到農地工廠，哪裡永續？