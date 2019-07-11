影／總統出訪拚外交 立委最怕跟馬英九

2019-07-11 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蔡英文總統今天展開「自由民主永續之旅」。提及與總統出國拚外交的經驗，曾與前總統馬英九隨行出訪的國民黨立委賴士葆回憶，印象最深刻的除了要快速調整時差、飲食文化，更見識到馬英九節儉作風，尤其在住宿方面，「馬總統從市長開始，就非常會精打細算」。

賴士葆說，在馬政府執政時期曾陪同馬總統出訪過幾次，印象中非常辛苦，馬英九過去無論跑選舉、訪問友邦，總以「鐵人行程」著稱。大部分中南美洲之旅都是過境美國，隨團好幾名立委，每個人到當地都有嚴重時差，雖然正式行程都有英文翻譯，但其餘行程仍有語言不通問題，「時常台上講話，底下立委倒成一片。」

在吃的方面，賴士葆說，中南美洲食物文化和台灣很不一樣，有次在友邦設的國宴，一旁有樂隊演奏台灣民謠，眼見服務人員陸續端出第一道菜，盤上是冒煙的大碗鍋，大家都很期待熱騰騰的菜餚上桌，打開一看竟然是冷湯。

馬英九擔任台北市長時，賴士葆也曾以台北市政府總顧問身份隨行出訪。賴士葆提到，有次馬英九參訪美國北加州矽谷，一行團隊下榻皇冠假日酒店及度假村（Crowne Plaza），「當地老闆聽說是華人，有幫我們訂房打折」，從這裡就看出馬市長是很精打細算的。

像是「當時從西岸搭乘夜機，飛一晚上五、六小時到東岸，省了一晚旅館的費用」；賴士葆說，馬英九原本規畫所有人都搭經濟艙，後來經幕僚提醒，隨行人員包括台北市議員，馬英九才作罷。

賴士葆還說，馬市長某一站的住宿是間享有會客廳的套房，他一進去就向隨扈抱怨，為什麼住這麼大的地方？幕僚解釋，因為馬是市長，飯店自動升等，所有房間價格都一樣，馬聽聞後才比較放心。

國民黨立委許毓仁表示，台灣在外交上面臨很多困難，國會外交就發揮很大功用，國會間的交流更加彈性，也有更多可突破之處。