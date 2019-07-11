談Lamigo再扯鄭文燦 桃新聞處長：郭董你真的不懂棒球

2019-07-11 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



Lamingo 冠軍職棒球隊老闆有意出售，郭台銘日前指有政治力介入，外界解讀他的話認為桃園市長鄭文燦難脫關係。鄭文燦日前在美國訪問受訪時反駁指郭台銘講錯話，幕僚也批不該為選舉不實發言。不料郭今天拜訪桃園張老旺國旗屋被媒體問Lamingo一事又把鄭文燦拉入話題。

桃園市政府新聞處長詹賀舜人在美國陪同鄭文燦出訪，下午上火線回應郭台銘提Lamigo交易一事，強調Lamigo未來由Lamigo決定。

詹賀舜強調，郭台銘董事長有關Lamigo球隊的說法，是不尊重Lamigo領隊劉玠廷的選擇權，球隊交易有一個評估的過程，不是強娶強要。郭董事長為了初選，亂扯蔡英文總統或是鄭文燦市長，這是郭董學政治的第一堂課，看起來霸氣十足，卻是明顯與事實不符，看起來這第一堂課是失敗了。

詹處長說，棒球隊的經營不像郭董事長擅長的企業併購，也不能強娶強要，網路上球迷對於初選期間炒做棒球話題也多持保留態度，球迷在意的是誰比較有心經營棒球。對於棒球，郭董，其實你真的不懂。

郭台銘今天拜訪桃園市張老旺國旗屋，再被問Lamingo 交易一事。郭台銘指出，鄭文燦要當小英總統的副手或發言人，要說他講錯話盡力挺小英是可以想像的，但是大家不要為難Lmingo 的老闆，「他（Limingo老闆）想要賣，我們出價錢這是商業行為，不需要政治力介入」。

郭台銘說，他也希望職棒有好的發展，但是老闆懼怕現有的政府，他不會為難他們，但是他講話一向有憑有據，現在他們不願意證明不要為難他們，不賣沒關係，但至少他可以幫忙出個好價錢，有人價錢出得比他高就可以買走，「他不是要賣嗎，為什麼突然不賣？總要講個理由吧」。