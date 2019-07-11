不顧幕僚反對故宮院長出借國寶 遭監院糾正

2019-07-11 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



故宮博物院於去（107）年11月，主動將重要古物「翠玉白菜」及一般古物「翠玉小白菜」移師台中花博后里馬場展區展出，引發古物安全風險及草率行事議論；還被藍營質疑，這是替當時的台中市長林佳龍配合造勢。監察院今天上午通過委員包宗和及江綺雯所提調查報告及糾正案文。調查報告並指出，時任院長陳其南執意要求出借國寶級展品，曾與院內相關業務人員意見相左。

監委指出，故宮主動將重要古物「翠玉白菜」及一般古物「翠玉小白菜」出借於花博后里馬場展區展覽，全案核定過程欠缺法令規範，展覽之成效評估指標亦付之闕如，機關組織效能及行政管控機制均嚴重失調，洵有重大違失，因此依憲法第97條第1項及監察法第24條之規定提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。

調查監委指出，今年5月15日詢問故宮前副院長李靜慧，其坦承：故宮當然亦認同，收藏品借展國內其他地區，應有相關規範，以避免外界疑慮，立委也曾對此提出質詢，然而「業務單位與陳其南院長的意見始終無法取得共識」。李靜慧也對說：「如監察院或立法院的角度來看，的確是有虧行政院對我們的期待，應該要道歉。」經過監察院調查之後，故宮才於今年6月25訂定《國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知》，以完備藏品借展國內其他地區之安全及正當性。