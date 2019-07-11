鞏固邦交 蘇嘉全抵達吉里巴斯展開訪問

2019-07-11 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



為慶祝我太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40周年，立法院長蘇嘉全擔任蔡英文總統特使，帶領特使團一行12人於7月11日至14日赴吉里巴斯共和國進行訪問。今（11）日上午抵達吉國Bonriki國際機場，由吉國司法部長Natan Teewe代表馬茂總統（Taneti Maamau ）及外交部次長Peniita Garisau於機場迎接，同時間庫克群島女王代表馬湯姆（Tom Marsters）伉儷亦搭乘同班機抵達，並一同在機場貴賓室會晤。

Teewe部長於機場貴賓室表示，他對與蘇嘉全於2017年在日本大分縣舉辦之亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）互動印象深刻，此次主動向馬茂總統請命，特別來機場迎接蘇嘉全院長。蘇嘉全對此表示感謝並稱，此行係特別奉蔡總統之命來吉里巴斯，與大家一同慶祝吉國獨立40周年。

Teewe部長續向庫克群島女王代表馬湯姆伉儷表示，台灣駐吉國農技團長期耕耘成果豐碩，台灣農技團種植的哈密瓜風味更是絕佳，女王代表在貴賓室品嚐後亦讚不絕口，稱甜度與口感可媲美日本生產之哈密瓜。蘇院長表示，台吉兩國農業合作關係緊密，未來也將持續提供吉國農業技術上各項協助。

蘇嘉全也在我駐吉國宋文城大使陪同下，宴請吉國國會議長萬伊（Tebuai Uaai）伉儷，續赴總統府晉見馬茂總統，並呈遞特使國書。下午蘇嘉全前往吉國國會參訪，並與萬伊議長在國會前院種下象徵台吉兩國友誼長存之椰子樹，晚間由萬伊議長設宴接待蘇院長特使團一行。