市黨部重懲鍾小平 中常委：也給總統初選參選人警惕

2019-07-11 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統與立委初選爭議不斷，立委初選落敗的台北市議員鍾小平宣布退黨參選立委，還要支持台北市長柯文哲選總統。台北市黨部已決定盡快召開考紀會開除鍾黨籍，決不寬貸。中常委認為，對鍾後續黨紀處分，也是對傳也可能脫黨參選的總統初選參選人警惕。

黨務人士表示，總統大選屬重要選舉，鍾小平公開表態支持他陣營人選參選總統，表態脫黨參選初選落敗選區立委，都已屬重大違反黨紀事項，將朝開除黨籍方向懲處，但尊重市委員會最後審議。

黨務人士說，即使鍾小平已經宣布退出國民黨，只要市黨部與中央考紀會再做成開除黨籍決議，經中常會通過，仍會溯及既往懲處，「先退黨也沒有用」，不會讓鍾明年敗選後可立即「當沒事」申請回復黨籍。

因立委初選爭議遭國民黨停權中的鍾小平，周一宣布退黨選立委、支持長柯文哲選總統。讓黨主席吳敦義都開砲批評意氣用事。台北市黨部也蒐集違紀事證，將盡快召開考紀會懲處鍾。

中常委則指出，近來黨內總統初選參選人初選後可能脫黨參選消息頻傳，對鍾小平後續的黨紀處分，就有提醒所有總統初選參選人用意，黨沒有非誰不可。

不過相較黨務系統積極，執法的中央考紀會卻相對保守。考紀會表示，黨員初選落敗後，退黨再登記參選同一公職，是否要黨紀處分，要看退黨程序是否完備、生效，若登記參選時仍具黨籍，當然要懲處；但若已完成退黨，原則上尊重參選權益。

但黨務人士認為，黨員單純退黨當然尊重，但參與初選落敗，退黨完成後仍投入該屆公職選舉，或為同時投票的不同選舉參選人助選，影響黨提名候選人的權益，仍有違紀問題，只要有黨籍候選人檢舉，黨仍會啟動懲處機制，嚴明黨紀。

該黨務人士說，現行制度黨員退黨後兩年可申請重新加入國民黨，但依國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員遭開除黨籍處分須處分滿6年後才能申請恢復黨籍，這就是對退黨違紀參選者是否處分的差異。