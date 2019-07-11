親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教調薪議題
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

鍾小平稱因招募人頭黨員遭停權 國民黨：他要打黨工

2019-07-11 14:49聯合報 記者周志豪╱即時報導

周一表態退出國民黨，支持無黨籍台北市長柯文哲選總統的台北市議員鍾小平，受訪表示是因過去幫黨主席吳敦義招募人頭黨員才遭停權6個月。國民黨中央考紀會周二火速發出處分決定書給相關單位，釐清鍾被停權是因鍾小平立委初選時不當行為。

決定書中「違紀事實」寫明，鍾小平遭黨紀處分是因4月24日參加台北市立委第5選區（中正萬華區）黨內初選後，在市黨部大聲咆嘯，並作勢毆打市黨部黨工與市黨部主委黃呂錦茹，隔天還到台北地檢署控告黃呂與同黨台北市議員郭昭巖等人。

考紀會對鍾小平的處分決定書中也提到，鍾在當天事發過後，已依考紀會決議，以函文方式向黃呂錦茹等人道歉，並向台北地檢署「刑事撤回告訴告發狀」，經台北市黨部審議後，才僅處分停止黨權6個月。

鍾小平周一受訪表示，市黨部這幾天以招募人頭黨員名義，將他停權6個月，解釋人頭黨員是過去要幫吳敦義選黨主席時所招募，市黨部動作是逼他脫黨主因。鍾小平的發言一出，讓知情的黨內人士都深表不以為然。

據了解，國民黨中央考紀會上周二完成對鍾小平停權處分決定書，鍾本周一提出質疑後，考紀會也於隔天立即發函給包含鍾小平、國民黨台北市黨部等相關單位釐清爭議，要端正視聽，避免影響黨內對明年總統大選與立委選舉備戰士氣。

總統大選白熱會，支持者選邊站，國民黨台北市議員鍾小平開第一槍，將退黨替台北市長柯...
總統大選白熱會，支持者選邊站，國民黨台北市議員鍾小平開第一槍，將退黨替台北市長柯文哲組2020後援會，為柯P助選。記者杜建重／攝影
分享

2020選舉柯文哲
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

柯文哲箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:50

韓國瑜若出線就參選？ 柯文哲：塵埃落定再思考

2019-07-11 14:14

任蔡英文副手？鄭文燦：這事沒發生

2019-07-11 14:06

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50

時力要用黨紀約束挺柯黨員 柯文哲：個人意見不等於全黨

2019-07-11 10:00

影／當蔡英文副手？鄭文燦：會做很好的「選戰支持者」

2019-07-11 05:43

吳蕚洋組白色聯盟 籲韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

2019-07-11 00:16

為何從醫生變市長？柯文哲：不得已 當總統「更不得已」

2019-07-11 00:00

影／白色聯盟成立 吳蕚洋點名柯文哲、韓國瑜「政治跳蚤」

2019-07-10 17:45

李彥秀：藍營勁敵柯文哲 團結可勝選

2019-07-10 15:08

「柯文哲會出來選總統嗎？」 逾6成網友答案跌破專家眼鏡

2019-07-10 14:52

柯宋配有譜？ 朱立倫：柯文哲參選一定是第3名

2019-07-10 14:48

冷眼集／搶選票 選舉紅包又來了

2019-07-10 14:25

影／2020柯宋配有譜？柯文哲：沒談過 不要逼我想這個

2019-07-10 14:22

披橘袍？柯文哲：哎，再想想吧

2019-07-10 14:17

【即時短評】白橘合作？先問問柯文哲為什麼要合

2019-07-10 12:49

橘白合作拚2020總統大選？ 親民黨：目前並未討論

2019-07-10 11:19

柯宋配？張碩文：可頌好吃 但不知會不會配

2019-07-10 10:46

鍾小平脫黨輔選 柯文哲嘆：我像被趕鴨子上架

2019-07-10 10:05

影／親民黨想讓柯披橘袍？柯文哲：不要逼我想我不想想的東西

2019-07-10 09:27

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-04 08:45

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:48
看更多

熱門文章

韓粉真的在家裡等電話！最新民調：韓國瑜完勝郭董

2019-07-11 10:28

罷韓廣德家煎餅店發「10個對不起」 向美女學生、綠議員道歉

2019-07-11 09:40

廣德家煎餅老闆PO酸文道歉？詹江村：老闆明顯違反公平交易法

2019-07-11 11:07

陳菊、韓國瑜超級比一比 孫大千：到底誰該被罷免？

2019-07-11 08:14

軍公教調薪由蘇揆決定 全教總：標準的黑箱作業

2019-07-10 20:36

朱立倫籲郭台銘：只是初選有什麼好落淚的？

2019-07-11 09:56

觀察站／選前提款機？ 軍公教調薪 一齣政治戲

2019-07-11 00:29

李佳芬農舍爭議待實勘 主建物也遭疑違建

2019-07-10 20:18

郭台銘：當選總統徵富人稅，一定查賴正鎰的稅

2019-07-11 11:45

【重磅快評】初選定時炸彈倒數中 國民黨慎防八德事變

2019-07-10 17:57

遭郭台銘嗆將成歷史罪人 中常委：太不公平

2019-07-10 15:15

捍衛自己的正義！ 罷韓女學生受鼓勵 要告罵她的人

2019-07-11 09:48

藍民調監聽報告外流？ 黨中央：下周一直播開封跑數據

2019-07-11 00:05

影／當蔡英文副手？鄭文燦：會做很好的「選戰支持者」

2019-07-11 05:43

觀察站／英系、新系猜忌 勢將加深

2019-07-10 23:47

影／郭台銘嗆國民黨醒醒吧！中常委酸回：本來就很清醒

2019-07-10 17:38

【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28

蔡政府喊拚主權 韓國瑜問：「然後呢」？

2019-07-10 19:36

中天以小韓粉做新聞 NCC認定妨害兒少身心罰60萬

2019-07-10 16:00

民調出爐日韓粉將包圍黨中央？ 韓國瑜重申：愛與包容

2019-07-10 17:26

軍公教調薪？正反兩案並陳 交蘇揆拍板

2019-07-10 23:47

「隱藏版」軍售耐人尋味 國防部這樣解釋

2019-07-11 10:37

韓國瑜首投給了台獨？黃創夏說這些人的臉會很腫

2019-07-10 15:09

郭台銘嗆當總統第一個查他稅 賴正鎰：應該是玩笑話

2019-07-11 11:43

質疑民調被操作 郭台銘：韓國瑜市長應該做好做滿

2019-07-11 12:01

廣德家煎餅店事件女學生提告 王瑞德：面對蟑螂，打死就對了

2019-07-11 10:53

代理人修法宋楚瑜批「民主送終條款」籲民進黨懸崖勒馬

2019-07-10 19:45

吳蕚洋白色聯盟成立 點名韓國瑜柯文哲政治跳蚤

2019-07-10 16:35

影／黨中央民調公平？ 郭台銘：大家心中都有問號

2019-07-11 12:12

影片傷蘇揆心兩天抓人 羅友志：你怎能不愛民進黨？

2019-07-10 16:48

軍公教加薪地方埋單？ 柯文哲臉色大變：哇，這個就要先講好

2019-07-11 10:27

李佳芬農舍爭議不斷 張麗善：不會循私，一切依法行政

2019-07-11 11:47

軍公教加薪帶動？ 經常性薪資年增逾2%

2019-07-11 00:42

謝長廷：日本關切台灣大選 韓國瑜在日意外高知名度

2019-07-10 15:59

AIT較看好韓國瑜？ 韓：答案出來之前都不適合表態

2019-07-10 17:40

韓流是「跨溫層」的奇特組合 胡幼偉說小英打不過

2019-07-11 10:42

為何從醫生變市長？柯文哲：不得已 當總統「更不得已」

2019-07-11 00:00

影／宜蘭挺誰？郭台銘：縣長來了就是挺　

2019-07-10 16:35

當總統不是當皇帝 徐永明：奉勸韓國瑜習慣正大光明　

2019-07-10 15:47

懷念陳定南 郭台銘：陳當部長這兩種情況不會發生

2019-07-10 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top