鍾小平稱因招募人頭黨員遭停權 國民黨：他要打黨工

2019-07-11 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



周一表態退出國民黨，支持無黨籍台北市長柯文哲選總統的台北市議員鍾小平，受訪表示是因過去幫黨主席吳敦義招募人頭黨員才遭停權6個月。國民黨中央考紀會周二火速發出處分決定書給相關單位，釐清鍾被停權是因鍾小平立委初選時不當行為。

決定書中「違紀事實」寫明，鍾小平遭黨紀處分是因4月24日參加台北市立委第5選區（中正萬華區）黨內初選後，在市黨部大聲咆嘯，並作勢毆打市黨部黨工與市黨部主委黃呂錦茹，隔天還到台北地檢署控告黃呂與同黨台北市議員郭昭巖等人。

考紀會對鍾小平的處分決定書中也提到，鍾在當天事發過後，已依考紀會決議，以函文方式向黃呂錦茹等人道歉，並向台北地檢署「刑事撤回告訴告發狀」，經台北市黨部審議後，才僅處分停止黨權6個月。

鍾小平周一受訪表示，市黨部這幾天以招募人頭黨員名義，將他停權6個月，解釋人頭黨員是過去要幫吳敦義選黨主席時所招募，市黨部動作是逼他脫黨主因。鍾小平的發言一出，讓知情的黨內人士都深表不以為然。

據了解，國民黨中央考紀會上周二完成對鍾小平停權處分決定書，鍾本周一提出質疑後，考紀會也於隔天立即發函給包含鍾小平、國民黨台北市黨部等相關單位釐清爭議，要端正視聽，避免影響黨內對明年總統大選與立委選舉備戰士氣。