蔡英文訪美洲友邦 將過境美國

2019-07-11 14:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「為台灣尋找更多空間與商機！」總統蔡英文於11日將出訪我國於加勒比海的友邦海地、聖文森等國至22日，其中將會有6天過境美國，還會在哥倫比亞大學發表公開演說。蔡英文出發前表示，希望這次能跟邦交國討論永續發展、海洋安全等問題，與理念相近的國家合作，確保民主制度穩固。

維護民主價值

蔡英文將於11日至22日展開「自由民主永續之旅」，會到我國位於加勒比海地區的4個邦交國海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯進行訪問，其中還會有6天過境美國。蔡英文表示，希望透過出訪，為台灣在國際上尋找更多空間與商機。

她還提到，全世界民主國家都面對嚴重的境外滲透問題，民主制度廣受挑戰，因此他也希望透過出訪，跟理念相近的國家合作，在民主上有更多交流，確保民主制度可以穩固。另外，蔡英文說，台灣也持續以聯合國的「永續發展」為目標，推動與友邦國的互惠、互助與合作計畫。

她表示，台灣長期以來在農業、教育跟醫療上與友邦國家交流、合作，近年來也開始著重海洋安全、潔淨能源與應對氣候變遷，也都會是這次出訪的主要重點。另外，總統府也會利用社群媒體，將台灣外交拚搏的成果與外交人員的努力，用最即時的方式介紹給國人。

將有公開演講

出訪過程中會過境美國6天，去程將過境美國紐約，回程則是丹佛。蔡英文除了將破例在美國丹佛城舉行媒體茶敘記者會之外，過境紐約時，還將在哥倫比亞大學舉行演講，美方會全程公開。

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