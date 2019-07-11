蔡英文啟程拚外交 讓更多人知道台灣是國際好品牌

2019-07-11 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統「自由民主永續之旅」今天啟程，蔡總統在飛機起飛之後，透過機上廣播表示，她要感謝此次規劃出訪的同仁，過去兩、三周壓力很大，很多人熬夜沒有睡，不過為了台灣的外交，請大家要打起精神、上緊發條；她也希望隨團的媒體把台灣為國際社會努力的點滴報導給國人，讓台灣是一個國際好品牌這件事有更多人知道。

蔡總統今天搭乘專機展開為期十二天的「自由民主永續之旅」出訪加勒比海友邦，四架F16戰機也升空伴飛，隨後蔡總統透過機上廣播說，這趟出訪一共要前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞等四個加勒比海的友邦，並會過境美國的紐約和丹佛兩個城市。

蔡總統說，首先她要感謝規劃這次出訪的所有同仁，她知道過去兩三週大家壓力都很大，很多人都熬夜沒有睡，不過為了台灣的外交，請大家要打起精神、上緊發條，這十二天我們一起來打拚。

蔡總統表示，她也要特別感謝這次一起隨團的記者朋友們，希望大家把台灣為國際社會努力的點點滴滴報導給國人，讓台灣是一個國際好品的這件事有更多人知道。

最後，蔡總統也謝謝華航全體的機組人員，她說，華航全體機組員是這一趟出訪拚外交團隊的一員，「我們在前線努力，各位就是我們最重要的後勤，因為有大家的服務，讓我們更有元氣和精神，為台灣走出去的使命而努力。」

蔡總統說，飛機降落之後，我們會有一連串緊湊的行程，請大家好好休息，養精蓄銳，降落以後，要一起為台灣的外交來努力。

陪同出訪的總統府秘書長陳菊、總統府副秘書長劉建忻、立法院副院長蔡其昌，及立委管碧玲、趙天麟、羅致政等人，在飛機起飛前，曾先後到媒體區向隨行採訪記者們打招呼。