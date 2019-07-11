影／蔡英文總統啟程展開「自由民主永續之旅」訪問行程

2019-07-11 13:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



蔡英文總統11日中午率團啟程展開「自由民主永續之旅」行程，登機前在桃園機場國賓門發表談話指出，將共享台灣自由開放價值，堅定的守護民主制度，並以台灣會永續發展為目標，來推動互惠互助的國際合作。

蔡英文表示，這次出訪定名為「自由民主永續之旅」，因為自由民主永續是我們想讓全世界的好朋友分享的台灣價值，帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。

她指出，這次出訪將會向世界傳達3個台灣的主張，第1、台灣會與世界各國共享「自由開放的價值」。台灣是海洋國家，是世界的台灣，所以絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角。我們也期待在出訪的時候，為台灣尋找更大的空間。

第2、台灣會堅定的守護民主制度，我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透。這些挑戰，也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制制度的穩固。

第3、台灣會永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作。台灣跟友邦之間，在長期在農業、醫療教育等領域進行合作。

蔡英文總統表示，在最近這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫。我們會依循聯合國的永續發展目標，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

蔡總統最後指出，廣大的世界就在我們的眼前，這次出訪，她會透過社群媒體把台灣在國際舞台上的成就，以及大家拼外交的成果，用最即時的方式介紹給國人同胞。

蔡英文總統的「自由民主永續之旅」訪問行程，包括訪問加勒比海友邦海地、聖克里斯多福與尼維斯、聖文森、聖露西亞等地，全程12天11夜，去程過境美國紐約，回程過境美國中部丹佛。