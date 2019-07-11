啟程出訪 蔡英文：將向世界傳達3個台灣主張

2019-07-11 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天展開為期12天的「自由民主永續」之旅，出訪我國在加勒比海的四個友邦，去回程過境美國紐約及丹佛四晚。蔡總統在行前談話中傳達三個「台灣主張」，包括台灣是海洋國家，絕不會把自己封閉在台灣海峽的一角、台灣會堅定守護民主制度、台灣會以永續發展為目標。

蔡總統表示，自由民主永續是我們想和全世界好朋友分享的台灣價值，帶領國家走出去就是總統最重要的任務。這次出訪將向世界傳達三個「台灣主張」，第一，我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，也期待在出訪時，為台灣尋找更大的空間與商機。

蔡總統說，第二，台灣會堅定守護民主制度，我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透，這些挑戰也是全世界民主國家共同面臨的挑戰。我們會和理念相近的國家相互合作，一起確保民主制度穩固。

第三，蔡總統說，台灣會以永續發展為目標，來推動互惠互助的國際合作，台灣跟友邦之間，長期在農業醫藥教育等領域合作，這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫，我們會依循聯合國永續發展目標，善用科技優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

蔡總統說，廣大的世界就在我們的眼前，這次出訪，她會透過社群媒體，把台灣在國際舞台上的成就，以及大家拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人。