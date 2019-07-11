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盧秀燕二度拒絕行政院會 藍綠都說跟選舉有關

2019-07-11 11:52聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕爭取中央補助未果，今天二度拒絕出席行政院會，也未派副市長代理出席，盧秀燕強調「等待中央善意回應」。藍綠議員認為，這個「抵制」行政院會的動作，與明年的總統大選有關。

盧秀燕向中央爭取台灣燈會補助、托育準公共化補助等，未得到中央善意回應，她上周決定不出席行政院會，今天也再度缺席，盧秀燕不談缺席院會的決定，公開場合除了談市政建設外，加碼請求中央讓中火機組除役。

盧秀燕今天再度缺席行政院會，她透過幕僚轉達「等待中央善意回應」，今天沒有公開行程。市府表示，屏東縣舉辦台灣燈會，中央補助3億元，台中爭取1億元中央迄今沒回應；托育準公共化上路後，中央全額補助，但台中等率先開辦的直轄市，中央只補助一半並不公平。

針對盧秀燕不出席行政院會，民進黨議員周永鴻說，這是政治操作的手段，想凸顯中央不給資源，掩飾盧秀燕施政不力的結果，事實上中央給台中的補助款、統籌款，今年迄今有300多億元。

周永鴻說，刻意缺席行政院會的動作，完全是為了明年總統選舉，這是壞示範，一方面卸責，二方面製造對立，就跟高雄市長韓國瑜一樣，為了選舉製造中央、地方對立；地方政治不能用藍綠對抗的態度處理，這樣犧牲的是市民權益，也推卸市長的責任。

國民黨議員黃健豪說，盧市長透過缺席的動作，讓市民關注到中央不重視台中的需要，她原本是出席率最高的首長，認真爭取預算中央卻不給，乾脆用「抵制」的方式，如果開不開會結果都一樣？不如在台中拚建設。

黃健豪說，明年總統選舉登場，如果中央對於台中市的需要，不給預算也不回應，把台中擺著，因為藍綠問題而大小眼，綠營執政縣市補助多、藍營補助就少，也代表中央政府對中台灣不重視，明年選舉中央也要自己負責任。

台中市長盧秀燕今天二度拒絕出席行政院會，她今天也未公開現身。藍綠議員都說，盧秀燕...
台中市長盧秀燕今天二度拒絕出席行政院會，她今天也未公開現身。藍綠議員都說，盧秀燕「抵制」行政院會，與明年總統選舉有關。圖／台中市新聞局提供
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