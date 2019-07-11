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鄭文燦華府智庫演講 談美國印太戰略下的台灣

2019-07-11 11:24聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦今年二度訪問華府，美國時間10日中午受邀到智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center）發表演講，以「美國印太戰略下台灣民主的威脅與機會」為題，分享身處印太戰略第一線的台灣，該如何面對大國崛起的區域霸權，演講談到台灣是面對中國崛起的第一線，在美國印太戰略下，如何讓區域更安全繁榮，需充分合作，讓和平成為唯一選項。

鄭文燦在演講中提到，中國在國際組織上常以「金錢外交」、「一帶一路」或「債務陷阱」等方式擴大其國際影響力，很多國家在整體發展策略上被迫配合中國，他認為，台灣受中國外交圍堵、統戰滲透與軍事威脅影響，該如何降低中國因素，建立國家安全風險指標，是兩岸互動新課題。

鄭文燦說，根據瑞典哥德堡大學的政治學跨國調查計畫V-Dem計畫顯示，台灣站在面對中國的第一線，所遭受的假資訊攻擊程度「世界第一」，網軍操作假訊息常透過「以假亂真」或是「三分真七分假」設計來操縱選舉或輿論方向。對此，台灣政府則主動成立假訊息查證平台，從社群或是通訊軟體上打擊假新聞，避免不實資訊持續擴散。

近月香港反送中條例掀起台灣反親中氛圍，鄭強調，一國兩制在台毫無民意支持，對中國缺乏好感，形成中國爭取台灣人民支持的一道圍牆。鄭認為，台灣是面對中國崛起的第一線，在美國的印太戰略下，如何讓區域更安全、更繁榮，需要充分合作，讓和平成為唯一選項。

鄭文燦會後接受媒體訪問，強調走在自由的道路上，需要勇氣、智慧，也需要朋友的支持，希望台灣能夠得到美國更大的支持，尤其印太戰略影響到未來的發展，有鑒於中國崛起，台灣事實上可以扮演著美國最可靠的民主夥伴，扮演著印太戰略底下不可或缺的角色，像是企業選擇投資的地點的時候，為分散風險，台灣能跟美國的高科技產業有更多的合作。

相隔四個月再度訪美，台美之間有何變化？鄭文燦認為，「美台之間互信增加了，距離拉近了，在各方面的合作也不斷地往前」，他覺得就長遠來看，未來應該發展多元而廣泛的台美關係，讓台灣在民主經濟科技各方面，能跟美國協同一致，至於之後幾天行程將到紐約，是否將與過境美國的總統蔡英文會面，鄭說，他在紐約無公開行程，總統行程由總統說明。

桃園市政府指出，鄭文燦在演講後拜會哈德遜研究所，雙方也針對美中台國際情勢、如何防範假訊息、美國印太戰略中台灣所處角色及如何應對等議題進行充分討論，包括美國海權中心主任克普西（Seth Cropsey）博士及十多位專家學者均一同與會，此行程採閉門會議。

鄭文燦七月訪美行，重點行程為美國時間11日，將受邀參與2019全球智慧城市展（GCTC）開幕演講，演講前也受邀出席GCTC歡迎晚宴，包括美國商務部副助理部長Ian Steff、桃園市經濟發展局籌組之工商交流團、亞洲‧矽谷中心參訪團、駐美國代表處公使薛美瑜都與會。

市長鄭文燦（左）美國時間10日中午受邀到智庫威爾遜國際學人中心（Wilson C...
市長鄭文燦（左）美國時間10日中午受邀到智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center）發表演講，會後邀請主持人Shihoko Goto來台灣。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦今年二度訪問華府，美國時間10日中午受邀到智庫威爾遜國際學人中心（...
桃園市長鄭文燦今年二度訪問華府，美國時間10日中午受邀到智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center）發表演講。圖／桃園市政府提供
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