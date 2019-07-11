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傳時力切割 柯文哲：個人意見不代表全黨

2019-07-11 10:21聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

台北市長柯文哲至今尚未鬆口是否參選2020，上午接受媒體聯訪，就目前總統選戰各方角逐議題答問，由於他的民調在藍綠夾擊下並不甚理想。

日前傳出時代力量主席邱顯智在訪美期間表示，若柯文哲參選總統，他將以黨主席身分，用黨紀約束挺柯的黨員，被外界解讀此舉是宣告時代力量將在總統大選和柯文哲正式切割。被柯解讀為個人意見，不代表全黨。

傳出時代力量主席邱顯智在訪美期間表示，若柯文哲（左）參選總統，他將以黨主席身分，...
傳出時代力量主席邱顯智在訪美期間表示，若柯文哲（左）參選總統，他將以黨主席身分，用黨紀約束挺柯的黨員，被外界解讀此舉是宣告時代力量將在總統大選和柯文哲正式切割。柯文哲上午受訪時不願多談，僅說私底下講話是一回事，要官方證實才算，私底下聊天什麼話都有啊。記者林俊良／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午接受媒體聯訪，就目前總統選戰各方角逐議題答問。記者林俊良...
台北市長柯文哲（左）上午接受媒體聯訪，就目前總統選戰各方角逐議題答問。記者林俊良／攝影
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2020選舉柯文哲
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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