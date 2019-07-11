傳時力切割 柯文哲：個人意見不代表全黨

2019-07-11 10:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台北市長柯文哲至今尚未鬆口是否參選2020，上午接受媒體聯訪，就目前總統選戰各方角逐議題答問，由於他的民調在藍綠夾擊下並不甚理想。